Jalisco tiene a 2.7 millones en pobreza

En Jalisco, la taza de personas en situación de pobreza según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) asciende a los 2.7 millones de personas con alguna situación de pobreza. Por lo anterior, se instalaron siete mesas de trabajo para atender rubros específicos de pobreza en el Estado.El secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro Reynoso comentó que la cifra es preocupante, y por ello es necesario generar esas mesas de trabajo, las cuales atenderán los rubros más necesitados según la calificación de CONEVAL.“Bueno las cifras son las que CONEVAL nos ha reportado, estamos hablando de 2.7 millones de personas que tienen todavía carencias en este Estado, estamos hablando de que el reto en Jalisco no es menor, si bien, la medición anterior Jalisco fue uno de los Estados que mejores resultados tuvo, casi 400 mil personas mejoraron su condición de vida, también es importante mencionar que cuestiones como hasta la inflación, o la disminución del poder adquisitivo pueden lastimarnos”, explicó Castro.El reparto de la desigualdad

En Jalisco, el reparto de la desigualdad fue clasificado por el CONEVAL por seis indicadores principales, tales como el rezago educativo, carencia en servicios de salud, seguridad social, la falta de vivienda o de espacios adecuados en la misma, poblaciones carentes de servicios básicos, y la alimentación.En porcentajes, México posee una población de siete millones 351 mil habitantes, de los cuales según el estudio del consejo el 16.5% reportaron carencias alimenticias, mientras que el 7.0% apuntaron carencias en cuanto al acceso a los servicios básicos en su vivienda, también se dio a conocer que el 6.6% de los jaliscienses no tienen acceso a la calidad y espacios en la vivienda.Sin embargo, las cifras más alarmantes las arrojaron los últimos tres indicadores, el estudio apuntó que los otros tres ejes son los que más hay que atender. Por ejemplo el 49.6% de la población carece de acceso a la seguridad social, es decir, que casi la mitad de las personas no cuentan con dichos servicios que debería otorgar el Estado, además, se hizo apunte de que el 19.1% de las personas en Jalisco, no tienen acceso a servicios de salud, y por último, el rezago educativo, se apuntó presente en el 17.7% de las personas.Mesas de trabajo

Aunque según lo comentado por Castro Reynoso, las mesas de trabajo no tienen fecha límite y esperan ser calificadas hasta el mes de agosto, pretenden atender por lo que resta del sexenio los seis rubros que el CONEVAL utiliza para identificar la pobreza poblacional."El reto es que nosotros podamos continuar con esta dinámica hacia la baja con este número de personas que tienen esas carencias y bueno pues evidentemente es por ello que el día de hoy nosotros nos reunimos en conjunto para tomar determinaciones que nos ayuden a disminuir esta cifra de 2.7 millones de jaliscienses en condición de vulnerabilidad", comentó Castro Reynoso.Sobre los espacios en donde ya tienen identificado el problema dijo que la periferia de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) sigue presentando altos índices de pobreza, también la Zona Norte de Jalisco, específicamente en Mezquitic.El DatoQué es la pobreza:Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.Pobreza extrema:Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.

gr

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .