Madres exigen respeto con “tetada masiva”

Para defender el derecho a la lactancia, se realizó una “tetada masiva” en Plaza Galerías, centro comercial ubicado en Zapopan, donde se denunció una presunta discriminación a un mujer que amamantaba su bebé al interior de las instalaciones.Con el lema “el mundo es mi sala de lactancia” alrededor de 100 mujeres lactaron a sus hijos en el centro de la plaza. Formaron un círculo y en punto de las 11:30 horas, como decía en la convocatoria, se sentaron en el piso: unas cubrían su pecho con una tela, otras al descubierto, ejercían su derecho a alimentar con leche materna a sus hijos.

Esta es la primera “tetada masiva”, sin embargo, se prevén realizar más eventos como este a fin de defender la libertad de las mujeres y de los bebés a ejercer la lactancia sin fobias ni actos de discriminación.“Sí a la lactancia materna, es un derecho por naturaleza no un delito” se leía en unas pancartas que llevaban las participantes para hacer ver la razón de su protesta.“Yo también alimenté”, apuntaban otros mensajes acompañados de fotos de mujeres dando pecho, esto en solidaridad por parte de quienes en este momento de su vida no se encuentran en dicha etapa pero que de igual manera defienden el derecho de quienes deseen amamantar a sus bebés.Pero en la manifestación no había sólo personas del sexo femenino con sus hijos, también había padres de las jóvenes, esposos, abuelas y niños que se sumaron a la exigencia.ANTECEDENTES DE DISCRIMINACIÓN EN LA PLAZACatalina Torres denunció que el pasado 10 de mayo fue expulsada de la Plaza Galerías, por un guardia privado del centro comercial que la tomó del brazo para conducirla a la salida, con el argumento de que no podía amamantar a su bebé en ese sitio.La joven madre decidió hacer público su caso para evitar que actos discriminatorios como este vuelvan a repetirse con ella o cualquier otra mujer que decida ejercer su derecho de lactar. A su queja se han sumado cientos, a través de redes sociales y en dicha manifestación.SIGUEN MÁS LUCHASClaudia Elizabeth Hernández Delgado, quien se autodefine como “lactivista” apunta que siguen más luchas, pues los actos de discriminación van desde las miradas de desprecio, los comentarios despectivos o hirientes, hasta el maltrato como le ocurrió a Catalina Torres. “Pero además de espacios como estos, están nuestros centros de trabajo o las escuelas, donde no hay condiciones para ejercer el derecho a la lactancia. Esta es una lucha constante, en la que no daremos ni un paso atrás”, apuntó.

