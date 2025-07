De complexión robusta y agradable con el pasajero, Soraya Mendoza se enfrenta a las vicisitudes de ser conductor del transporte urbano. A bordo de un Tsuru maquilado en los ochentas donde pasa la mayor parte del día sentada, bebiendo agua, y conduciendo bajo el sol. Ella asegura que ama su trabajo pues dice: “Me permite conocer a personas interesantes o ayudar a otras cuando necesitan llegar a tiempo”.Sin embargo, desde hace aproximadamente un año, su familia la espera con la zozobra de revivir un episodio de violencia. Por su parte, Soraya asegura que no tiene miedo, que en su trabajo, “lo importante es nunca mostrar miedo”. A ella la secuestraron y violaron supuestos miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).“Manejaba de noche por la Zona Industrial, y pues ya ve que por ahí hay mucho terreno solo, y pues me baje en un Oxxo para poder comprar comida, ahí fue donde un sujeto pidió servicio y pues lo subí porque no se veía mal, pero pasando unas cuadras, el señor me dijo que él era narco, y que me iba a violar y matar, tenía una pistola tuve que seguirlo hacia un terreno que estaba por ahí (…) cuando llegamos había más hombres, pero casi no me hacían caso, y yo les decía que se llevaran el taxi”, narró.Una vez en el terreno, Soraya contó que los hombres intentaron intimidarla con que iba a ser víctima de abuso sexual antes de ser asesinada, pero que uno de los sujetos (que ya se encontraba previamente en el lugar) el cual se identifico como miembro del Cartel Jalisco Nueva Generación, le permitió alejarse a bordo de su automóvil, asegurando que fue gracias a que “no lloró con las amenazas”.SU TRABAJO FUE DIFÍCILElla dice que después de lo ocurrido no pudo hablar con alguien para recibir ayuda, pues su situación laboral no le permitía tomar vacaciones o pedir un descanso, tal y como trabajan el resto de los taxistas, Soraya tuvo que esperar a que fuera su turno para tomar vacaciones y poder alejarse por unos días del miedo.“Yo no pude pedir vacaciones luego luego, mi trabajo no se puede detener porque yo tengo que pagar el usar el permiso del taxi, además, si no voy pues no tengo dinero para el día siguiente”.A pesar de todo lo ocurrido, Mendoza quien aparenta más edad de la que tiene, aseguró que no dejará su trabajo, y que ahora se siente más segura de sí misma, únicamente como precaución, no sube a hombres por la noche.ABUSOS LABORALES NO SÓLO EN TAXISTASDebido a que la cobertura de los servicios médicos en el Estado es insuficiente, se genera un grave problema para la identificación de las causas de muerte en Jalisco o la identificación de la muerte laboral, pues según las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estima que únicamente tres cuartas partes de la población laboral activa se encuentra afiliada a una institución de seguridad social o de salud.En cuanto a las muertes laborales se refiere, los datos revelados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), apuntan que tan sólo en 10 años se han registrado 907 defunciones de trabajo en Jalisco, lo anterior sumado a los 425 mil 559 accidentes laborales (los datos se presentan sin ahondar en si la empresaresultó o no responsable de dichas muertes y accidentes o si se responsabilizó por el empleado).

VÍCTIMAS DE SECUESTRODe acuerdo con el Informe de Víctimas de Homicidio, Secuestro y Extorsión del Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Gobernación (Segob), en 2015 en Jalisco se reportaron 20 secuestros, de estos; febrero y agosto culminaron con tres respectivamente.CARPETAS DE INVESTIGACIÓNEnero 1Febrero 3Marzo 2Abril 1Mayo 2Junio 2Julio 0Agosto 3Septiembre 0Octubre 2Noviembre 2Diciembre 2Total: 20

