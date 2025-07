Piden transparentar ingresos de empresas

Durante la presentación de los compromisos entre los jóvenes emprendedores y el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), se aseguró que las empresas privadas que reciban recurso público se verán obligadas a transparentar en qué se gastan o aplican el dinero recibido.“Prácticamente ya es obligatorio para todas las instituciones privadas que rindan cuentas respecto al recurso público que reciben. Ya es obligación, ellos también están como sujetos obligados indirectos de esta responsabilidad de informarles a toda la sociedad cómo se están gastando los recursos económicos que reciben a través de diferentes apoyos provenientes del sector económico o social”, afirmó la presidenta del organismo de información pública, Cinthya Cantero Pacheco.Además, la titular del ITEI aseguró que se tiene actualmente un compromiso firmado entre las cúpulas empresariales donde se estipula que las empresas privadas que reciban recursos del erario, deberán publicar en su portal de internet, cuánto dinero recibieron y en qué se lo están gastando.NO HAN SANCIONADO A LA INICIATIVA PRIVADAUno de los grandes cambios que se logró con la implementación de de la nueva ley de transparencia del Estado de Jalisco, es la posibilidad de sancionar al sector empresarial que niegue información sobre el recurso público que recibe, y en el caso de las donaciones por parte del sector privado, se deberá aclarar el motivo de la donación, el monto y el beneficiado, aseguró Cantero Pacheco.“El ITEI ya no solamente puede sancionar a servidores públicos, sino que también a personas privadas que nieguen información (…) el tema de las donaciones en caso de que el sector público realice al sector privado, prácticamente se tiene que informar si son como donación, pero en este sentido también el sector público tiene que informar el porqué de la donación y a quién”.Sin embargo, hasta el momento no se tiene registro de algún procedimiento en contra de algún organismo de la iniciativa privada que haya negado información pública, lo anterior se debe a que no existe un padrón completo de empresas privadas que reciben recursos públicos, y aseguran las autoridades que una vez concluido el proceso se determinarán los lineamientos pendientes.“Estamos en el Instituto de Transparencia en un proceso de determinar los sujetos obligados que entregan recursos públicos tienen un término para que nos informen al ITEI a quiénes les otorgan recursos públicos de la iniciativa privada, una vez que esto se concrete, nosotros, el pleno del ITEI tendrá que emitir los lineamientos para decirles cómo los van a informar”, finalizó.EL DATOCon la implementación del Sistema Nacional de Transparencia se busca que a nivel nacional sean más de 10 mil sujetos obligados quienes otorguen información en el sitio web de la Plataforma. En Jalisco, se sumarán Cámara de Comercio y el Consejo Agropecuario, este último, ya cuenta con su propio sistema de transparencia empresarial.

