El Espejo: Nieves del Parque Morelos. Un estilo y mil combinaciones

Todo puede ser sabor para una nieve raspada, siempre y cuando el alquimista que prepare el almíbar conozca de su oficio.La fama de las nieves raspadas del Parque Morelos va de la mano con su originalidad, su creatividad para buscar sabores exóticos, pero además de la calidad de sus almíbares, que es tanta que llegaron a ser marca de prestigio.Obtuvieron por decisión ciudadana su denominación de origen, para quienes venden raspados fuera del Parque Morelos, en sus cartulinas donde dan a conocer los sabores que ofrecen, se presume haberse comprado el almíbar esa zona, o de plano hay quienes son más honestos y por lo menos se reconoce que no son, pero se hace el intento para imitarlos, agregando la leyenda: Estilo Parque Morelos.Desde hace nueve décadas el Parque Morelos ha sido sitiado por comercios dedicados a la venta de las nieves raspadas y a su vez de, desde entonces y hasta ahora, la historia le ha ido sumando, de a poco, sabores a la oferta, basada principalmente en dos grandes ramos: frutas y flores.A los clásicos sabores frutales como fresa, piña, limón o guayaba, ahora les acompañan otros que en su momento de introducción fueron novedosos, revolucionarios para el paladar y buscados por los aventureros, como cuando ingreso el sabor del kiwi o la manzana verde; y más recientemente el de los frutos rojos, con el arándano por delante, que además presume de contener alta cantidad de antioxidantes. De esta manera hay más de 30 sabores a elegir.Las neverías se adaptan a las exigencias del paladar tapatío, que quizá movidos por las modas del sabor que recorren el mundo, buscan ofrecer a toda costa lo que se pide, gracias a esto, ahí mismo en el Parque Morelos se formó una industria poderosa y reconocida del almíbar, que ayuda a los tapatíos a mitigar los bochornos y el calor; el almíbar para la nieve raspada es una industria que sobrevive incluso a los inviernos.¡Fsssh fsssh fsssh! Se escucha la navaja al raspar la barra de hielo cuando se camina por la acera de las neverías, ese artefacto que se sigue vendiendo y que no ha podido ser remplazado por los molinos eléctricos de hielo, que si bien ahorran esfuerzo humano, quitarían la esencia de su nombre e imagen, se conserva la tradición del raspado, no del molido.lg

