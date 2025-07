“Un martirio” el trámite de ausencia

Josefina busca a su esposo desde hace más de dos años. Al dolor e incertidumbre por no saber del paradero de su marido se suman las deudas en tiendas departamentales. Los intereses crecen. Pese a que él no esté hay compromisos por saldar.Aunque la “declaración de ausencia” sería una medida para palear la situación, es “un martirio” el proceso, los trámites burocráticos y los gastos que hay que hacer por ello. Además de recabar documentación, de difícil acceso por tratarse de trámites personales; una vez vencido este obstáculo, y si se logra el auspicio de organizaciones civiles para la asesoría legal, se debe tener el recurso para la publicación de dos edictos. “Y tiempo, mucho tiempo”, recalca Josefina, quien no ha podido conseguir dicho documento.Esta historia se repite. En Jalisco se estima que hay entre dos mil 500 (según cifras oficiales) y tres mil desaparecidos (según activistas). Sin embargo, el gobierno sigue siendo indolente, resume en un estudio publicado en enero de este año Amnistía Internacional (AI).Entre las recomendaciones a las autoridades por parte de AI se encuentra: “Desde iniciado el proceso de declaración de ausencia se deberían suspender las obligaciones a cargo de la persona desaparecida, incluyendo la generación de intereses por deudas de cualquier especie a su favor. La Ley debería garantizar que el proceso y todos los trámites relacionados con el mismo sean sencillos, accesibles y gratuitos”.LA REALIDAD REBASAEn teoría la declaración de ausencia no debería llevarse más de seis meses. Sin embargo, en la Fundación Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej) tienen el testimonio de cientos de personas que dan cuenta de lo largo, cansado y lleno de obstáculos que resulta el trámite.Según el Código Civil de Jalisco, en su Título Segundo, de los Ausentes y Desaparecidos e Ignorados: “Cuando una persona haya desaparecido y se ignore quien la represente, el juez, a petición de parte o de oficio, nombrará un representante y depositario de sus bienes, la citará por edicto publicado por una vez en un periódico de amplia circulación en el estado de su último domicilio, señalándole para que se presente en un término no menor de 30 días ni mayor de sesenta días”, se lee en el capítulo II, De las Medidas Provisionales en caso de Ausencia, artículo 91.“Pasando tres meses desde el día en que haya sido nombrado el representante, habrá acción para pedir la declaración de ausencia”, según el capítulo III, artículo 110.Josefina opina que la realidad supera a la teoría. El tiempo pasa, los trámites continúan y las deudas crecen. El dolor sigue ahí, la esperanza de ver con vida a su esposo es latente; pero a la par debe palear su situación económica. La búsqueda continúa. La exigencia a las autoridades sigue: que se busque a los desaparecidos. Respuestas, piden respuestas.

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .