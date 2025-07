Harán en Costa Sur simulacros permanentes por sismos: Aristóteles Sandoval

La región de la Costa Sur de Jalisco entrará en permanente simulacro ante terremotos, luego de que se presentara esta mañana en Cihuatlán un sismo de 6.1 grados y réplicas de la misma magnitud, no se reportan daños al momento por la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, informó el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz."No me reportan mayores daños, sí algunas crisis de pánico, pero por el momento he dado la instrucción de iniciar con simulacros permanentes en esta región, ya que se nos están presentando en las últimas fechas varios sismos con réplica donde el epicentro se ha encontrado entre 100 y 115 kilometros", indicó el mandatario estatal.Agregó que autorizó un presupuesto de cuatro millones de pesos para reactivar la unidad para la atención ante sismos, y se debe de poner especial atención en esta región."He estado en contacto con protección civil y he autorizado recursos para la Unidad de Protección Civil para reparar y tener esa unidad en mejores condiciones estamos en estos momentos previendo y he dado instrucciones para que inicien con los simulacros", apuntó.

NM

