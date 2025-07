Sugieren nuevos magistrados para Sistema Anticorrupción

Para fortalecer el Sistema Anticorrupción en Jalisco y evitar viejos vicios, proponen indemnice a magistrados del Tribunal Administrativo (TAE) y que se nombren a otros para el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa.“Habría que hacer el cálculo de cuánto nos cuesta la corrupción que producen los actuales titulares de las salas, sale mucho más caro todo lo que ha sucedido entorno a la Justicia Administrativa en el Estado. Podría concluir en que se haga un borrón y cuenta nueva, se paguen las indemnizaciones de ley; no que se les pague el periodo que no trabaje, que se les pague la indemnización que marca la norma, que son 3 meses y sus proporcionales (…) Fundamentalmente considero que pudiera salir más cara cualquier acción derivada de la corrupción ”, apunta el coordinador de los diputados del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Ismael del Toro Castro.Para el nombramiento de nuevos magistrados, se sugiere un examen de conocimientos acompañado de la respectiva evaluación curricular.Este proceso sería para implementar el Sistema Anticorrupción, que se aprobó a nivel federal, y que es de aplicación para todos los estados del país en un plazo no mayor a seis meses.OBLIGATORIO 3 DE 3A diferencia de lo aprobado a nivel nacional, se espera que en Jalisco sí sea obligatoria y pública la presentación de las declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses, también conocida como 3 de 3.Todos los servidores públicos del Estado estarán obligados a presentarlas bajo los criterios de máxima publicidad y estándares minímos.“Los tres compromisos que tiene Movimiento Ciudadano respecto a esta agenda, primero cumplimentar y estar acorde a la Reforma a nivel nacional, pero imprimirle la óptica que tenemos y quitarle pretextos a temas tan importantes como la Ley 3 de 3 y abonarle a un asunto fundamental para la vida pública del Estado de Jalisco que es la nueva forma de implementar justicia administrativa combatiendo todos estos vicios que se han dado lamentablemente en el pasado en esta agenda”, apunta Ismael del Toro.ELIMINACIÓN DEL FUERO“Todas las fracciones del Congreso hemos expresado públicamente la voluntad de eliminar el fuero”, apunta el coordinador de la bancada naranja.Informa que además de las iniciativas ya presentadas en la materia, se realizará un foro con especialistas el 29 de junio para estudiar las opiniones sobre los alcances y medidas que se deben tomar para cambiar de fondo esta figura.

