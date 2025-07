Ordena gobernador auditar al Sistecozome

El futuro del Sistecozome está en el aire. Luego de que cuatro rutas hicieran paro afectando a más de 10 mil usuarios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, ordenó auditar al organismo para conocer su viabilidad.El gobernador no descartó como una opción desaparecer al Sistema de Transporte Colectivo de Zona Metropolitana (Sistecozome) una vez que se concluya la auditoría.Se investigarán los ingresos y las finanzas que guarda, y fue tajante al pronunciarse: “No vamos a seguir sosteniendo organismos que son inviables para el gobierno y las finanzas del Estado”, sin embargo, el paro ya trajo consigo una respuesta por parte de Sandoval Díaz.“De entrada he pedido que inicie el proceso preventivo de manera administrativa con la reducción y liquidación de personal de confianza. (La auditoría es) Para revisar cuántos trabajadores se van a dar de baja, cómo se reorienta el gasto y hacer eficiente este organismo público (…) Después de la auditoría podremos tener acciones concretas para modernizar el organismo o en su caso desaparecer el mismo”, advirtió el mandatario estatal.Asimismo, expuso que se actuará con firmeza en la revisión de las finanzas e insistió en que una vez concluida la investigación se tomará una determinación, dejó en claro que los choferes de las unidades que han podido acreditar capacitación, eficiencia y cuenten con una trayectoria limpia, tendrán más oportunidades.LEVANTAN PAROAlrededor de las 14:00 horas, el paro de las cuatro rutas del Sistecozome terminó, luego de sostener una reunión la Secretaría de Movilidad (Semov) con los líderes sindicales, se acordó que la mesa de negociaciones se reanudará el próximo lunes con personal de la Subsecretaría de Asuntos del Interior de la Secretaría General de Gobierno.Se informó que a esta mesa de negociación también estará presente personal de las Secretaría de Finanzas y del Trabajo.La demandaLos operadores de las rutas 51C, 19, 200 y 500 del Sistecozome entraron en paro la mañana de ayer al demandar el pago del aumento salarial correspondiente a los años 2014, 2015 y de este 2016, así como su retroactivo, se manifestaron bloqueando el carril del Macrobús y luego asistieron al Congreso de Jalisco para externar su inconformidad.Ante los reclamos por la falta de aumento a sus salarios, Sandoval Díaz expuso que se van a defender sus derechos laborales. Reconoció el titular del Ejecutivo que este problema del Sistecozome tiene décadas de rezago, pero no permitirá que se afecte al usuario.En caso de que se hiciera un paro general del Sistecozome, el gobernador afirmó que el Estado está preparado: “Tenemos medidas, vamos a ir a todas las consecuencias, no lo voy a permitir y habremos de utilizar todos los mecanismos legales que tiene el Estado y evitarlo”, aseveró.En diciembre de 2015 también se hizo un paro de labores por parte de choferes de unidades del Sistecozome, en aquel entonces también exigían el mismo pago, pero además el del aguinaldo, amenazaron con una huelga general, sin embargo, luego de sostener una reunión con personal de la Secretaría General de Gobierno, se llegó a un acuerdo.La ayudaLa SEMOV desplegó un operativo con 20 unidades de Servicios y Transportes para mitigar el paro de las cuatro rutas del Sistecozome, que transitaron por los derroteros que fueron desprotegidos durante el paro, previendo una ampliación en la suspensión de labores, se habilitaron 80 unidades más para circular este miércoles.De igual manera, el gobierno municipal de Zapopan utilizó patrullas para ayudar a los usuarios afectados por el paro, para poder desplazarse hacia sus destinos, mediante redes sociales se anunció que con esta medida no se afectó el patrullaje, debido a que se reforzó con escuadrones de apoyo.“No es un problema de ahora, es una problema que se viene dando de décadas atrás, es una tema para que el Gobierno no se vea imposibilitado ante un paro sin tener los propios recursos para prestar el servicio público de transporte”Aristóteles Sandoval,Gobernador del Estado de Jalisco

