Aprueban segunda convocatoria para consejeros del Itei

Luego de que se filtraran los resultados del examen de aspirantes a consejeros del Instituto de Transparencia (Itei), donde se evidenció que sólo 4 de 27 aspirantes pasaron la prueba de conocimientos pero uno no presentó su carta de no antecedentes penales por lo que se declaró desierto el concurso, pues eran 4 los espacios a cubrir; el pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad emitir una nueva convocatoria.A diferencia del anterior proceso, ahora se contemplan entrevistas con los aspirantes que pasen la prueba de conocimientos. Las comparecencias se realizarán ante los diputados el 14 de julio. Además, el examen en esta ocasión será con preguntas cerradas y no abiertas, como ocurrió en el anterior “para evitar subjetividad al momento de calificar”, explicó el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Acceso a la Información Pública, José Pedro Kumamoto Aguilar.El examen se realizará a más tardar el 8 de julio. Mientras que la elección de los dos comisionados titulares y los dos suplentes tiene como fecha límite el 16 de julio.En el caso de Natalia Mendoza Servín, Ricardo Alfonso de Alba Moreno y Gilberto Tinajero Díaz—quienes sí aprobaron el examen y presentaron toda la documentación— se respetarán sus derechos y podrán pasar directamente al listado de elegibles.Mientras que Alfonso Hernández Godínez—a quien le faltó entregar un documento— podrá completar los trámites y guardar su calificación.Los nuevos aspirantes y los anteriores que no pasaron la primera prueba podrán anotarse y competir en igualdad de condiciones, señala Kumamoto Aguilar. Se requieren más de 80 puntos para pasar a la lista de elegibles, en la que los diputados tendrán la última palabra. Tiene las mismas posibilidad quien saque el mínimo requerido que el que consiga el mayor puntaje, apunta el legislador.

