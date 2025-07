Deuda de pensiones frena créditos hipotecarios

El presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, aseguró que el problema de información sobre las finanzas que se tienen con el Instituto de Pensiones del Estado (IPEJAL), ha sido manipulado por las autoridades estatales “al minimizar el problema”, y que de no atenderse rápidamente, dicho instituto podría dejar de dar servicios crediticios hipotecarios para el 2020 (entre otros problemas), además, enfatizó que el organismo sí tiene un déficit presupuestal de 57 millones de pesos (mdp).“Si el patrimonio de los trabajadores de Jalisco se sigue manejando con opacidad y la discrecionalidad que lo ha caracterizado en los últimos años, dentro de cuatro años en el 2020, no estamos hablando ya del 2029, ya en el 2020 se podría proyectar que tendría que dejar de otorgarse a los trabajadores préstamos hipotecarios por ejemplo y tendrían que empezar a restringirse entre otras cosas, los créditos a corto plazo porque quedarían menos reservas disponibles”, comentó Alfaro Ramírez.NO SÓLO SON HIPOTECARIOSOtro de los problemas que el alcalde dice haber identificado en el estudio realizado por la empresa Farell y que después fue minimizado por el Gobierno del Estado, es que de no hacer nada con las finanzas de IPEJAL, en 13 años se consumirá la totalidad de la reserva actuarial con la que cuenta el organismo y que asciende a los 30 mil millones de pesos.También se aseveró que a las aportaciones que realicen los trabajadores hasta esa fecha mencionada serán consumidas por la deuda, y por tal motivo, no tendrían dinero suficiente para cubrir los pagos a los funcionarios que cuenten con sistema de pensiones, y por consecuencia, el Gobierno del Estado tendría que generar una partida especial proveniente del recurso que se utiliza en educación y otras áreas, para subsanar dicho problema.“Al Gobierno de Guadalajara le preocupa de sobremanera la situación financiera del Instituto, porque es la segunda entidad gubernamental junto con sus trabajadores, después del gobierno estatal, en aportar a Pensiones del Estado, con alrededor de 88 millones de pesos al mes, es decir, cerca de mil millones de pesos anuales”.PIDEN TRANSPARENCIAPor lo anterior, Alfaro Ramírez aseguró que el encargado de representarlo ante el Consejo del Instituto de Pensiones del Estado, en el Ayuntamiento de Guadalajara, Juan Partida Morales, mostrará un proyecto para transparentar las finanzas de dicha institución frente al ayuntamiento, pues aseguran que la deuda que presenta IPEJAL, necesita de una atención inmediata, exigió transparentar la información de los beneficios que gozan algunos privilegiados, como se ha consignado en algunos medios de comunicación, como los 192 mil 726 pesos mensuales que percibe el exmagistrado y notario público, Eleuterio Valencia Carranza; o el actual presidente estatal del PRI, Socorro Velázquez Hernández, con 155 mil 868 pesos mensuales.“Lo que vamos a hacer mañana es pedir información, plantear una ruta de trabajo que se pueda acordar el día de mañana y proponerle al Consejo de Administración de Pensiones una agenda conjunta de acciones que nos permitan resolver este problema”, finalizó.92Mil 726 pesosmensuales percibe el ex magistrado y notario público, Eleuterio Valencia Carranza; y el actual presidente estatal del PRI, Socorro Velázquez Hernández, 155 mil 868 pesos mensuales.FIRMAN CONVENIO PARA PLANTAR ÁRBOLESEn otros hechos y como parte del proyecto de forestación de Guadalajara, el Ayuntamiento y la Asociación Civil Extra, firmaron un convenio de colaboración para Asegurar el cuidado y mantenimiento de los 50 mil árboles que se disponen a plantar.

