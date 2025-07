Muertes por accidentes, foco rojo en ancianos

Una pareja de adultos mayores fue atropellada la semana pasada en el cruce de Monte La Luna y Puerto del Ángel, en la colonia San Marcos, en Guadalajara. Ambos fallecieron. El responsable escapó del lugar. Sin embargo, cabe destacar que éste no es un caso aislado. Es la causa número uno de muertes violentas fuera del hogar en personas de la tercera edad.En las casas, las caídas son la primera causa de muerte de los adultos mayores, apunta el jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”, David Leal Mora; quien no descarta que en la vía pública los decesos también se den por resbalos aunado a la imprudencia de los conductores.Las estadísticas oficiales son escasas, pues no se especifica el número en el Servicio Médico Forense (Semefo) y en notas periodísticas sólo figuran como parte de la “nota roja”, lamenta el especialista.Principalmente, la causa de los accidentes de las personas de la tercera edad podría derivar de problemas severos en la cadera, en rodillas y articulaciones, apunta el geriatra, quien urge a que se atienda el problema como el “foco rojo” que representa y no se siga ignorando. Falta analizar los factores, un estudio a fondo, para atender la problemática, señaló Leal Mora.DEPRESIÓN EN ADULTOS MAYORESPor otra parte, la especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco Reyna Hernández Ortega advierte que algunos pacientes de edad avanzada pueden caer en depresión a causa del abandono, debido a que no tienen personas que estén a su cuidado.Además de atención médica requieren cuidados personales, psicológicos, asesoría nutricional, compañía y cariño, apuntó.

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .