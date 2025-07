Truncan "sueño americano" para las migrantes

Las mujeres migrantes constituyen aproximadamente 20 por ciento de la población en tránsito irregular por México, representando, en tiempos recientes, aproximadamente 30 mil mujeres al año.Considerando que nueve de cada 10 mujeres centroamericanas en tránsito viajan principalmente por carretera, los riesgos que enfrenten están relacionados con las acciones de control y verificación en los retenes y puntos móviles a través del país de acuerdo con un documento de protección que emite el Instituto de la Mujer Migrante.La violencia de género en contra de migrantes no es un tema minoritario, en los últimos 10 años la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acumuló 776 quejas presentadas por una mujer en contra de alguna autoridad federal por presuntas violaciones a sus derechos humanos, dentro de las que se enlistan que el 67 por ciento fueron en contra del Instituto Nacional de Migración (INM), el 14% en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), el 6.7% contra la Policía Federal y la Policía Federal Preventiva y por último, el 4.4% corresponden a supuestas autoridades no identificadas.En Jalisco, de enero a la fecha, la asociación civil FM4 Paso Libre ha atendido a 84 mujeres “dándoles acceso prioritario a los baños, un lugar dónde descansar, se les ha ofrecido un cambio de ropa y se les entrevista con el fin de conocer sus necesidades y canalizarlas a otras instituciones en caso de necesitarlas”, lo anterior con el fin de disminuir la alarmante cifra que revela que el 80 por ciento de mujeres migrantes son violentadas sexualmente, señaló Elisa Guerra Macías, coordinadora de acompañamiento integral de FM4.RUTASLa población migrante que ingresa a México lo hace por los estados de Tabasco y Chiapas, allá, a mil 683 kilómetros de Guadalajara, en la ciudad fronteriza de Tapachula, nace uno de los tantos caminos que deberán ser recorridos a pie para encontrarse con Arriaga, poblado donde nace la ruta férrea de nuestro país en el tren conocido como “La Bestia”.Las dos rutas se encuentran divididas entre “la del Golfo” y “Centro”, la del Golfo recorre los estados de Veracruz y Tamaulipas hasta llegar a la ciudad fronteriza de Matamoros. Mientras que la ruta del Centro, toca Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Querétaro. Después, el camino del Centro se divide en dos; una rumbo a San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León, la otra recorre Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila y Chihuahua hasta Ciudad Juárez.En Irapuato por la segunda vía, se desprende otra ramificación de ruta, la llamada “Ruta Occidente o del Pacífico, este camino cruza por los estados de Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sonora y llega hasta Nogales y Baja California Norte, las dos ciudades fronterizas colindan con Estados Unidos (EE.UU).LA VÍA FÉRREALos datos presentados en el último análisis de migración que emitió FM4 Paso Libre, en conjunto con otras instituciones de protección al derecho migratorio, afirman que las vías férreas que cruzan por la zona conocida como “ruta del Centro” hasta llegar a la Zona Metropolitana de Guadalajara, continúa siendo un fenómeno casi en su totalidad varonil, pues únicamente el seis por ciento de las personas percibidas fueron mujeres.El número de hombres registrados durante el primer semestre fue de 18 mil 717, representando el 89% de la muestra total. Mientras que la cifra de mujeres registradas en la base fue de dos mil 300, quienes representan el 10.94% para el mismo periodo, y solamente 14 casos que afirmaron ser parte de grupos de diversidad sexual, reconociéndose como transexuales o transgénero.El destino de las mujeres es muy variado, y las entrevistadas por FM4 afirmaron ir a los Estados Unidos (41.2%) sin un sitio en particular; mientras que aquellas que dijeron ir a estados del Norte a realizar trabajos agrícolas fueron el 1.3% y entre los factores que analizaron para tratar de explicar los viajes de mujeres, es que la gran mayoría salieron solas de sus países o Estados, otras se separaron de sus parejas o conocidos en el camino ante la imposibilidad de subir al tren.EL PEMEl Programa Especial de Migración (PEM), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de Abril de 2014 contiene algunas líneas de acción encaminadas a mitigar los efectos negativos de la migración en la vida de las mujeres e identifica a las dependencias encargadas de su implementación, sin embargo, ha sido señalado de ser demasiado ambicioso y a la fecha, los indicadores de violencia en contra de mujeres migrantes no ha disminuido. Además de las observaciones del DOF para Sonja Wolf investigadora de la Dirección de Migración y Derechos Humanos (DMDH) de Insyde, el Instituto Nacional de Migración requiere de modificaciones para contemplar la vigilancia externa a las estaciones migratorias para mitigar la violencia.

EL DATOAproximadamente, los migrantes tardan 20.5 días de camino desde sus localidades de origen para llegar a Guadalajara, en un rango que va desde uno hasta 365 días, con casos irregulares de mil 480 días.214Millonesde personas de acuerdo con las autoridades, decidieron realizar una migración internacional, de esa cifra, el 49 por ciento son mujeres.

6Por cientode las personas que cruzan por la zona conocida como “ruta del centro” hasta llegar a la Zona Metropolitana de Guadalajara son mujeres, el resto (94%) son hombres.

