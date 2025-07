Pide ex alcalde tonalteca ayuda a diputados

Luego de que el pasado jueves la Comisión de Vigilancia del Congreso de Jalisco aprobara fincar cargos por 105 millones de pesos (mdp) a la cuenta pública 2011 del Ayuntamiento de Tonalá; el ex presidente municipal Antonio Mateos Nuño, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acudió con los diputados a tratar de pedirles su ayuda.Pese a que se supone que el ex alcalde recibió en tiempo y forma las observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) para que pudiera solventar las irregularidades y evitar que le fincaran los cargos; ahora dice que no sabe a qué se deben las inconsistencias en su cuenta pública.“Vamos a revisar el documento y luego ya veremos qué procede”, señaló en reiteradas ocasiones al ser abordado por varios reporteros cuando salía de la oficina del coordinador de los diputados del PRI, Hugo Conteras Zepeda. Y aunque el ex alcalde se dice desinformado, desde la semana pasada el presidente de la Comisión de Vigilancia del Legislativo, Hugo René RuIz Esparza, explicó que las observaciones serían por fraccionamientos y obras públicas.

¿Está preocupado, porque son 105 millones de pesos?…— No estoy preocupado porque ya lo comprobamos una vez y lo podemos volver a comprobar nuevamente—, respondió mientras aceleraba el paso para tratar de eludir la preguntas de los medios.¿Por qué no ir con el presidente de la Comisión de Vigilancia?

— Porque no está. Y vine a buscar al coordinador (de los diputados del PRI) —, respondió. Sin embargo, personal del Poder Legislativo señaló que “Toño” Mateos acudió directamente a la oficina de Hugo Contreras sin buscar antes a su también compañero de partido, René Ruiz Esparza.PODRÍA RECURRIR AL TAEPara tratar de salvarse de los cargos por 105 mdp del ejercicio 2011 en Tonalá, Antonio Mateos podría recurrir al Tribunal de lo Administrativo (TAE).El ex primer edil no quiso responder a la pregunta directa de si recurriría al TAE, aunque el coordinador de los diputados del PRI, Hugo Contreras, dijo que no descartaba que tomara ese camino.

EL DATO

Luego de que la Comisión de Vigilancia aprobara la cuenta pública enviada por la ASEJ, con cargos por 105 mdp al ejercicio de 2011 del Ayuntamiento de Tonalá; falta que pase por el pleno del Congreso.

Los diputados podrían regresar la cuenta al TAE para otra revisión, en cuyo caso podría suceder que "limpie" o ratifique cargos.

En caso de que el escenario no le favorezca, el ex alcalde podría recurrir al TAE para tratar de eludir los cargos fincados.

