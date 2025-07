Faltan expertos en perfiles criminales

En Jalisco, el Nuevo Sistema de Justicia Penal (que incluye los Juicios Orales) entró en vigor desde el pasado 31 de mayo. A casi tres meses de su implementación urgen psicólogos especializados en definir perfiles criminales, advierte Pedro Alfredo Velazco Cruz, quien es considerado como pionero de la perfilación criminal en México.Los psicólogos especializados se requieren no solo para los juicios, sino para diseñar políticas de prevención del delito, apunta el también coordinador de Análisis de la Conducta Criminal en el Laboratorio Forense de Ciudad Juárez, Chihuahua, uno de los Estados que primero implementó los Juicios Orales en el país.Velazco Cruz Señala que este tipo de especialidades está muy avanzada en otros países y aunque en México aún no está suficientemente desarrollada, ya hay entidades con avances, por ejemplo Chihuahua, donde el actuar de un perfilador criminal es aceptado en los tribunales de forma cotidiana.“En Ciudad Juárez se suelen solicitar periciales en esta materia constantemente. Esto es un gran avance. Hemos transitado de la teoría a la práctica. Aunque hay mucho por hacer. Es necesario que exista a nivel nacional una Unidad de Análisis de la Conducta Criminal para detectar comportamientos y prevenirlos”, explica.Por lo anterior, el especialista sugiere que desde ahora se comience a formar más investigadores del crimen en las universidades. “La nueva generación de investigadores del comportamiento criminal tienen esa visión de detectar los comportamientos para prevenirlos y con ello, bajar los índices de criminalidad”.El catedrático, quien además es fundador de la Academia Mexicana de Investigadores Forenses y autor de cinco libros, recalca: “El nuevo sistema adversarial requiere que haya metodologías, protocolos y sobre todo especialistas. El perfilador criminal es un experto que sirve a los tribunales y es muy importante que demuestre científicamente lo que está concluyendo”.Respecto a su experiencia en la investigación de crímenes Pedro Alfredo Velazco comparte: “Cada uno tiene una diferente motivación. Algunos lo hacen por cuestiones de psicopatías sexuales, otros por ideas religiosas o mesiánicas. Todos tienen sus propios componentes. Si no existe perfil similar no hay que generalizar, no todos los agresores son iguales, todos tienen sus formas y motivaciones y por eso urge hacer análisis individualizados para no generar etiquetas”, finalizó.

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .