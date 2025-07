Diputados aprueban cambios a sus ingresos

En sesión extraordinaria, por unanimidad y sin que ninguno de los diputados debatiera el tema, el pleno del Congreso del estado aprobó hacer reasignaciones al presupuesto del año en curso del Poder Legislativo.Los cambios ascienden a 10.5 millones de pesos, provenientes de la partida 133 de “Sueldos Base al Personal Permanente”.Entre las 19 partidas con reasignación se encuentran conceptos que ahora serán empleados para subirles a cinco mil pesos el sueldo a los diputados, de 65 a 70 mil pesos ya sin impuestos; para la compra y arreglo de los elevadores de los dos edificios del Congreso; para seis vehículos y una camioneta; así como para la rehabilitación del sistema hidrosanitario del edificio ubicado en Avenida Juárez, entre otros conceptos.Al respecto, la diputada presidenta de la Comisión de Administración, María Elena de Anda Gutiérrez, justificó los cambios diciendo que se le estaba dando uso adecuado a los ahorros e ingresos mayores a los programados.“Hemos ahorrado recursos gracias a negociaciones en los laudos, traemos un sobrante que podemos transferirlo a las partidas que nos hacen falta. En los próximos meses haremos diversas compras, tales como vehículos, elevadores y gastos de mantenimiento”, expuso de Anda Gutiérrez.La partida 111 denominada “Dietas”, que corresponde a la remuneración de los legisladores tuvo un aumento de un millón 603 mil pesos. Y aunque en entrevistas por separado los líderes parlamentarios de las distintas fracciones dijeron que no se trataba de un aumento salarial si no de un ajuste porque ellos deberían ganar cinco mil pesos mensuales más pero no se aplicaba, no pudieron explicar a qué se debía esa situación.También el director de Control Presupuestal y Financiero así como el de Administración y Recursos Humanos, José Aldo Ramírez Ulloa y José Antonio de la Torre Bravo, respectivamente defendieron el alza en el salario de los legisladores; pese a que en el Pacto de Austeridad de la actual Legislatura, los diputados se habían comprometido a no subir sus percepciones.

NM

