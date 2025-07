Renovarán dirigentes del Mercado Corona

Diego Monraz Villaseñor, Coordinador General de Servicios Municipales de Guadalajara, advierte que el Ayuntamiento se encuentra listo para buscar un nuevo líder para representar al Mercado Corona, y asegura que es posible una mejor conexión entre los vendedores y el municipio, pues dijo que Gustavo Curiel quien actualmente desempeña esa función, no asistía a las reuniones de trabajo y que nunca presentó el listado de inconvenientes a las oficinas.“Entiendo que son asuntos personales de él, se le acepta la renuncia y se le llevará acabo otra elección también con los locatarios, misma que al igual que la pasada, respetaremos los resultados y apoyaremos a los propios locatarios quienes independientemente si tienen un representante de manera directa, se les atiende en todas y cada una de los detalles”, aseguró.Sobre las faltas de Curiel representando a los locatarios y su discurso de salida en la que aseguraba que había sido reprendido por hacer públicas las deficiencias de dicho espacio, Monraz Villaseñor aseguró que el vendedor jamás expuso el tema sobre las comisiones del Ayuntamiento puesto que no solía asistir a ellas, y que es por eso que la administración emeceísta jamás fue notificada.LA RENUNCIAMediante un comunicado, el exrepresentante de los locatarios del Corona hizo pública su renuncia, y en ella, comentó que fue víctima de acoso o amenazas por parte de diferentes funcionarios públicos que intentaban ocultar las supuestas irregularidades que él denunció ante diferentes medios, y que ahora surgía otro grupo de comerciantes que intentaban realizar alianzas con el gobierno en turno.“Se me invito a que no evidenciara públicamente dichos errores de esta administración…para ello, en represalia y sin que estuviera enterado el presidente Municipal, empezaron a mandar inspectores a intimidar con una serie de observaciones que solo mostraron una línea de golpe a mi negocio o persona”, se puede leer en su comunicado.Sin embargo y pese a los intentos de localización para que aclare la denuncia por las amenazas de las que se queja en el comunicado, Gustavo Curiel ya no responde a los medios de comunicación.

