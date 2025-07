Municipios proyectan Policía Metropolitana

Alcaldes del Partido Movimiento Ciudadano (PMC) comenzarán con el proyecto de la Agencia Metropolitana de Seguridad sin ayuda del gobernador del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, aseguró el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, en voz del resto de los primeros ediles emeceístas, (María Elena Limón, Pablo Lemus Navarro, Alberto Uribe Camacho, entre otros). Por lo anterior, los funcionarios metropolitanos, aseguraron que comenzarán con el que será un Organismo Público Descentralizado (OPD), a finales de mes en curso.

Será para el martes 25 de octubre, el día en que presentarán el convenio firmado por todos los alcaldes que conforman el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y que se integran al proyecto (principalmente emeceístas), para proceder a la creación de dicho OPD. Debido a la dificultad del proyecto, se espera que para la primera mitad del 2017, ya se tenga concluido en lo general y comience a operar.

“El día 26 de octubre vamos a firmar el convenio”, arremetió el primer edil. Tras haber declarado su extrañeza por no recibir el apoyo del gobernador. Alfaro Ramírez, dijo estar preparado para que los municipios naranjas comiencen con su proyecto.

“Le planteamos como prioridad al gobernador del Estado la generación con urgencia de la Agencia Metropolitana de Seguridad, existen testimonios en los medios de comunicación de la aceptación del señor gobernador y de su compromiso para sacarlo adelante, ustedes recordarán cuántas ruedas de prensa, cuántos anuncios en conjunto y siempre la posición fue —Es un modelo que compartimos—”, dijo Alfaro Ramírez sobre las necesidades en materia de seguridad.

NO ES PELEA

Además, el alcalde tapatío reiteró que el tema no se trata de un conflicto entre niveles de gobierno, pues su administración continúa en disposición de seguir colaborando con el titular del Ejecutivo para que el proyecto se desarrolle, no obstante, al haber pasado un año desde el primer acuerdo, los alcaldes naranjas se coordinaron para desarrollar el tema por su propia cuenta, extendiendo la invitación a los alcaldes priistas para que se sumen al avance en materia de seguridad.

“El gobernador del Estado nos pidió a los presidentes municipales esperar por dos razones, nos pidió paciencia, primero porque necesitaba tiempo para diseñar la transición del nuevo modelo, y en específico, su articulación del nuevo modelo de lo que hoy es la Fuerza Única; acordamos con el gobernador, esperar la puesta en marcha del modelo, arrancar con la Agencia Metropolitana de Seguridad (…) Ya ha pasado un año desde entonces. Confiando en el compromiso con el Gobierno del Estado, nosotros no nos quedamos con los brazos cruzados, mientras se generaban las condiciones para poner en marcha este modelo, los aquí presentes hemos trabajado un año en conjunto”, aseguró el primer edil.

Aseguraron además que ellos (los firmantes), tienen la firma del secretario general de gobierno, Roberto López Lara, que avala la aprobación para la ejecución de la AMS, según lo contemplando durante las juntas de Coordinación Metropolitana, por lo que dichos municipios ya poseen autoridad para la ejecución del sistema de seguridad planeado para el siguiente año.

“El secretario general de gobierno, y todos los presidentes municipales aprobamos el marco de referencia del modelo, en donde estaba incluido entre otras cosas, la definición de que se crearía un Organismo Público Descentralizado intermunicipal, para hacer la Agencia Metropolitana de Seguridad”, dijo.

EN ZAPOPAN

Por su parte, Pablo Lemus Navarro, primer edil de la ex Villa Maicera, fortaleció el discurso de Alfaro Ramírez, asegurando que debido a que los índices de inseguridad en toda el Área Metropolitana de Guadalajara son alarmantes, se requiere de manera urgente cambiar la estrategia con la que se combaten los delitos en la entidad.

“¿Qué no vemos lo que está pasando en las calles? ¿Qué no vemos los índices de inseguridad que existen? Y entonces, ante esta situación vamos a seguir exactamente igual ¿No vamos a hacer absolutamente nada? ¿No vamos a tener un seque de coordinación y trabajo distinto? Por supuesto que nos obliga a los políticos serios a implementar nuevas estrategias para combatir la inseguridad”, aseguró.

Por último, Pablo Lemus, agregó que ya contemplan las negociaciones pertinentes para que su bancada y ellos, asistan a la Ciudad de México con el fin de gestionar los permisos y el presupuesto con el que trabajarán dicho OPD, intentando también que se puedan conjuntar los programas de Fuerza de Mando Único, y la también conocida como Policía Metropolitana.

“La puerta sigue abierta en Jalisco para que se sumen y trabajar en conjunto con ellos, no queremos pleito como lo mencionaba el presidente Alfaro, lo que queremos es trabajo en conjunto (…) Nosotros vamos a ir a la Ciudad de México a hablar con el Gobierno Federal para que en la medida que nosotros tengamos ya establecido nuestro Organismo Público Descentralizado se pueda comenzar”, finalizó el primer edil de Zapopan.

CARECE DE SUSTENTO JURÍDICO AGENCIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD

Ricardo Gómez

Más patrullaje y menos "declaraciones estridentes" sobre la inseguridad pidió a los presidentes municipales la Subsecretaria de Planeación del Gobierno del Estado, Carolina Del Toro, ante él ultimátum emitido por el alcalde tapatío, Enrique Alfaro Ramírez.

Del Toro es la representante del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval en el Consejo Estatal de Seguridad, en rueda de prensa explicó que el Ejecutivo no está en contra de nuevos modelos de seguridad mientras tengan sustentos jurídicos, pues la Agencia Metropolitana propuesta por los siete alcaldes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) carece de sustento y viabilidad.

"La seguridad no se delega, señores presidentes municipales, la Constitución es muy clara en las obligaciones del municipio, no es creando un organismo alterno como se puede desviar la atención de los problemas de seguridad que se han agravado en el primer año de su administración", dijo la funcionaria.

Estas inconsistencias y señalamientos son la autorregulación, no contaba con alcances definidos; el impedimento de destinar fondos federales al financiamiento de estas operaciones, por ley no se permite el ejercicio de recursos en una instancia que no sean los municipios; carece de un proyecto financiero; la creación de un Organismo Público Descentralizado no está contemplado en el actual marco legal.

Agregó que desde la salida de los elementos municipales de la Fuerza Única la inseguridad en el AMG se disparó, la percepción de inseguridad creció un 5.6 por ciento, pasó de 64.9 a 70.5 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2016.

DATOS

El INEGI reportó en el 2015 que en el AMG se registraron 39 mil 158 ilícitos por cada 100 mil habitantes, mientras que desde el ingreso de las nuevas administraciones municipales fue de 42 mil 447.

En Guadalajara: se incrementaron los homicidios dolosos 29.79 por ciento, el robo a bancos 153 por ciento, y el robo a vehículos 17.39 por ciento

En Zapopan: subió 60 por ciento robo a bancos, 43 por ciento violaciones y 32 por ciento robo a vehículos

En Tlajomulco: 87 por ciento violaciones, 76 por ciento homicidios dolosos y 22 por ciento robo a vehículos

FRASES:

“Vamos a crear esta instancia y nos vamos a convertir en ejemplo nacional de cómo se está transformando los modelos de seguridad en las grandes metrópolis del país”,Enrique Alfaro Ramírez, alcalde de Guadalajara

"Se requiere de algo básico y fundamental: salir a patrullar las calles, investigar y perseguir el delito. Mientras esto no suceda, ningún nuevo organismo, ni ultimátum, ni declaraciones estridentes van a mejorar la situación",Carolina Del Toro, Integrante del Consejo Estatal de Seguridad

