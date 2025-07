ICONIA no necesita intervención de regidores: Alfaro

El proyecto ICONIA que actualmente se encuentra en suspenso por una posible prórroga que será solicitada por el Alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, y luego ser utilizada para que se garantice el cumplimiento total de las condiciones implementadas, podría ser motivo de disputa entre la administración alfarista y los representantes en el Ayuntamiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Recientemente, el regidor Salvador de la Cruz, del partido tricolor, comentó que presentaría una iniciativa para que se eche abajo el trabajo realizado sobre ICONIA y solicitar la recuperación del terreno, por lo que Alfaro Ramírez, aseguró que éste “podrá hacer lo que quiera”, pero que su administración no cederá.

“Están en su derecho de hacer lo que gusten, nosotros ya dijimos que es un proyecto que creemos importante para la ciudad, pero que no vamos a permitir que se vuelva a generar un problema como el que administraciones panistas y priistas le dejaron a Guadalajara durante más de 10 años, si hay condiciones de certeza para la ciudad y garantías de que va a hacer lo que está estipulado en el convenio, pues el proyecto va a seguir para adelante, lo vamos a plantear durante la próxima sesión de pleno”, aseguró el edil.

Sobre el enfrentamiento entre fracciones, Alfaro aseguró que no será necesaria la intervención de la fracción tricolor para garantizar que el terreno actualmente en desuso, regrese a las arcas municipales.

“Como lo informé hace algunos días hubo algunas cuestiones que no se pudieron resolver en el primer plazo, sobre todo lo que tiene que ver con las garantías, y en función de eso, hasta que no haya certeza, el municipio no va a firmar el convenio, y si una vez que se analice la posibilidad de dar una prorroga no se llega a ningún acuerdo, no necesita presentar ninguna iniciativa el regidor, ya la presenté yo, para recuperar el terreno”, agregó el munícipe.TIEMPO DE ESPERA

Sobre la posible prórroga para continuar con lo que antes se conocía como Puerta Guadalajara, el alcalde tapatío aseguró que no podrá exceder de algunas semanas, [pues] su gobierno, únicamente intentará resolver los acuerdos previamente establecidos, o de lo contrario recuperar el terreno que tiene aproximadamente 10 años en disputa.

“Estamos hablando de una semana o dos máximo de prórroga, es nada más para tener un espacio para intentar de resolver la diferencia que hubo, si se resuelve, creo que va a ser en beneficio de Huentitán, si no se resuelve, tendremos que buscar la solución y de inicio seguir con el proceso de recuperación del terreno”, comentó.

Por último, Alfaro Ramírez aseguró que el tema que tiene pendiente ICONIA, es la garantía ante el municipio para que todo sea finalizado en tiempo y forma, comenta, que en el momento de generar el primer contrato se realizó con una empresa española y con Alfonso Petersen (ahora regidor municipal), y que dicha garantía consistía en algunos terrenos de aquella ciudad española.DATO

La inversión establecida para el proyecto ronda los 650 millones de dólares.

NM

