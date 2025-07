Pleito entre Pámanes y Caro que sea en tribunales: ASD

Que las instituciones sean las encargadas de encontrar la verdad y la justicia, pidió el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, sobre la querella entre el presidente del Poder Judicial de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes; y el Comisario de la Policía Preventiva Municipal de Guadalajara, Salvador Caro Cabrera.

El mandatario estatal envío el mensaje para que ambos personajes dejen de lado los micrófonos y cámaras como medio de enfrentamiento sobre si el audio en el que acusa Caro Cabrera a Vega Pámanes de interceder por dos presuntos delincuentes es original o está editado con dolo.

“Se deben de seguir las vías institucionales, yo los invito a que dejen de litigar en los medios. Es lamentable que a 90 días no se haya aportado el elemento del audio original, de entrada. Si tú denuncias tienes que aportar el elemento de prueba, a 90 días esto no se ha aportado”, dijo Sandoval Díaz.PROCESO

“El gobierno debe de seguir un proceso a través de la investigación, los resultados que se tengan hoy se darán a conocer después de un proceso, recuerden que con el Nuevo Sistema Adversarial Acusatorio Penal, hoy tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, entonces ahí están en una lucha de dimes y diretes”, agregó el mandatario jalisciense.

Por último, Aristóteles Sandoval explicó que el papel del Ejecutivo como institución es seguir el procedimiento de investigación, analizar la aportación de pruebas, para luego emitir un fallo, pero con los elementos: “hoy invito a que no sigan litigando en medios y que puedan litigarlo en los canales institucionales”, apuntó.Ridículo lo dicho por Vega Pámanes: Alfaro

Por su parte, el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, calificó las declaraciones de Vega Pámanes como ridículas, una vez que presentó el pasado lunes el resultado de tres presuntos peritajes realizados por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), en los que aseguró el magistrado presidente: sí estaba editado el audio.

“Es ridículo lo que dijo Vega Pámanes. Se me hace ridículo que quiera voltear, escuchar una mentira de ese tamaño, presentar un dictamen, bueno, ahora ya vimos que ni dictamen pericial era. Presentar un escrito en el que dice: el audio fue editado”, dijo el alcalde.

El alcalde aseguró que se hicieron por lo menos dos llamadas previas, de parte de Vega Pámanes a Caro Cabrera, antes de la que se presentó como denuncia. Subrayó que lo preocupante del tema no es la llamada sino que haya sido el presidente del Poder Judicial, el encargado de administrar justicia en Jalisco, aseguró que el Poder Judicial es una cloaca que se va a destapar con el tiempo.

“Al tiempo vamos a ver, poco a poco, lo que está pasando en el Poder Judicial, la cloaca de lo que es el Poder Judicial. (…) Los Poderes Públicos de Jalisco necesitan refundarse, esa es mi convicción, pero eso no va a suceder en lo inmediato ¿habrá condiciones en el futuro próximo? Yo creo que sí, depende de los jaliscienses. No falta mucho, pero lo que no podemos dejar de hacer es poner el dedo en la llaga”, advirtió Enrique Alfaro.Vega Pámanes no hablará más del tema

Mientras el gobernador de Jalisco y el presidente municipal de Guadalajara emitían su posicionamiento sobre el tema, Vega Pámanes anunció que no hablará más sobre ello de manera pública sino en los tribunales.

“Estamos en el tema jurídico. Lo demás es cuestión mediática”, expuso el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco.Presenta gobernador Plataforma 409 contra corrupción

Caiga quien caiga, sin importar el nivel burócrata, el funcionario que sea sorprendido en actos de corrupción será sancionado, para ello presentó el gobernador, la herramienta Plataforma 409.

En esta los jaliscienses podrán denunciar la corrupción en los diferentes niveles de gobierno, cuenta con el respaldo del Instituto de Trasparencia y de la Universidad de Guadalajara. La plataforma está disponible en la página de internet: www.protocolo409.mx, en ella presentarán su escrito y pruebas para dar seguimiento al caso.FRASE

“Hoy invito a que no sigan litigando en medios y que puedan litigarlo en los canales institucionales”

Aristóteles Sandoval

Gobernador de Jalisco

“Al tiempo vamos a ver, poco a poco, lo que está pasando en el Poder Judicial, la cloaca de lo que es el Poder Judicial. (…) Los Poderes Públicos de Jalisco necesitan refundarse, esa es mi convicción”

Enrique Alfaro Ramírez

Alcalde de Guadalajara

