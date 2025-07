Presenta Vega Pámanes su renuncia

Y se fue. A las 6 de la tarde con 10 minutos de este jueves, se recibió en el Congreso de Jalisco la renuncia por escrito del presidente con licencia y magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Luis Carlos Vega Pámanes.

En el documento, Vega Pámanes señala que "con motivo de las noticias difundidas en fechas recientes... en relación con mi persona, algunas de ellas relativas a mi vida privada se ha provocado de manera irreversible una desestabilización en el orden constitucional de nuestro Estado".

Agrega que "con la convicción que profeso de no anteponer mis intereses personales frente a los de otros, he decidido separme de la función jurisdiccional que me fue encomendada hace más de nueve años, lo que hago con la esperanza de que en lo subsecuente, se respetará el orden constitucional mexicano, prevaleciendo así el estado de derecho y, sobre todo, los poderes fundamentales que conforman nuestra entidad federativa".

El escrito especifica que su renuncia es al cargo de magistrado, con lo que el funcionario queda fuera del servicio público, pues la semana pasada había pedido licencia como presidente del STJE, encomienda que terminaba el último día de 2016, pero a partir de enero tenía la posibilidad de seguir en la magistratura, lo cual queda descartado con este renuncia.

Se considera que la noche de este jueves, los diputados aprobarán la renuncia presentada por Vega Pámanes.

lg

