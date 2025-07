El Espejo: Mercado Atemajac, olores y sabores que seducen

Quien viene al Mercado Atemajac es por comida”, dicen los comerciantes del lugar, mientras los clientes se dejan llevar por los olores y sabores que se esparcen por los rincones del lugar.

“A 10, a 10 la bolsita”, “llévele, llévele”, “¿cuántos, cuántos? bara, bara”, le dan la bienvenida decenas de comerciantes que incluso antes de entrar al inmueble ofrecen bolsas con aguacate, guayaba, fresa, limón, frutas y verduras de temporada.

Adentrándose en los pasillos, los olores de comida conducen. El camino de ingreso y el patio del mercado se caracterizan por las carnicerías que venden carnitas, chicharrón, buche, pepena y tacos dorados. Son más de una treintena de estos locales los que caracterizan la planta baja del inmueble. “Huele a carnitas”, es de las primeras impresiones al arribar al mercado. Las carnes frías compiten en precios, pero las carnitas en sabor.

Si va de prisa o no le gusta picar verdura, ahí no hay impedimentos para el antojo. En los pasillos laterales encontrará nopales cocidos; jitomate, cebolla y cilantro ya preparados para acompañar sus platillos; las salsas y guacamoles tampoco faltan. “Para que no le batalle, llévele, llévele”, dice el niño que despacha en uno de los locales.

Pero si de variedad, prontitud y satisfacer el hambre al momento se trata, puede usted pasar al siguiente nivel. Ahí huele a menudo, aunque son al menos 30 los platillos diferentes puede consumir en la zona de comidas. Chiles rellenos, pipián, mole, sincronizadas, quesadillas, pozole, tortas ahogadas, tamales, flautas, carne asada, jugos y licuados son parte de la interminable lista.

“Pero para birotes y tostadas, nada como los de Atemajac”, dice un hombre de 80 años que durante décadas ha sido cliente asiduo. Este mercado es uno de los más antiguos de la zona, tiene también entre sus virtudes la elaboración de tostadas y comercialización de birotes recién hechos, lo que les da un plus al momento de degustarlo.

Por eso, para conocer el Mercado Atemajac no basta con visitarlo, hay que probarlo.

(Fotos: Andrea García)

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .