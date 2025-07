En espera de los ayudantes de Santa Claus

Un regalo de Navidad a cambio de la sonrisa de un niño con cáncer. A través de redes sociales la organización civil Nariz Roja solicita “padrinos” para atender las cartas a “Santa Claus” o al “Niño Dios”, antes del 12 de diciembre.

Recibirán los obsequios pequeñitos desde los 2 meses de nacidos hasta jóvenes de 23 años de edad.

“Me he portado bien y ya no lloro cuando me canalizan, cierro mis ojos y aprieto los dientes y me aguanto”, explica Oscar Rubén Villagómez Estrada, de cinco años de edad. “Niñito Dios, este año fue difícil pero fui muy valiente”, comenta el pequeño de ocho, Aron Alejandro. “He cumplido con todas mis quimios”, relata Natalia Analy.

“Niñito Dios: Me he portado bien, ya casi no lloro cuando veo a las enfermeras”, les dictó a sus padres Mateo Rodríguez Cruz, de tres años, quien pide de Navidad juguetes y una hamburguesa. “Yo me porto muy bien y me como todo lo que me dan en el hospital”, dice Aarón Alaín Patiño Baez de cuatro años.

Lizbeth, de 13 años, a quien le amputaron la pierna izquierda hace un año a raíz de un tumor cancerígeno, pide una televisión porque la de su casa ya no sirve.

Para Yareli de apenas dos meses de nacida se solicitan sonajas de color rosa o cualquier juguete.

Rosalba de 19 años añora una laptop. “Debido a mi enfermedad no puedo ir a la escuela y me gustaría seguir estudiando aunque sea la prepa en línea”, explica.

Alan Aarón de siete años sería feliz con un juego de plastilina. Mariana, de 16, sueña con libros. Jorge Antonio, también de 16, no pide nada en específico, su carta es para “agradecer a todas las personas detrás del Niño Dios”.

En las cartitas a “Santa” y al “Niño Dios” abundan los pedidos de tablets. También los de salud.

PASOS PARA SER AYUDANTE DE SANTA

Las personas que quieran anotarse como padrinos para atender las cartas de los pequeños, deberán seguir los siguientes pasos:

- Revisar el álbum de Facebook “Cartas sin ayudante de Santa”, en la fan page Nariz Roja AC.

- Elegir el pequeño al que se desea apoyar.

- Mandar un e-mail a adriana@narizroja.org con los siguientes datos: nombre completo del niño al que se quiere apadrinar, nombre completo del donante así como el que maneja como usuario de Facebook y número de celular.

- También se puede apoyar con juguetes libres, es decir, regalos no dirigidos a alguien en especial (de cero a 20 años de edad). En este caso son considerados quienes que por cuestiones de tiempo, distancia o estado de salud no pudieron hacer su carta navideña.

AÚN FALTAN

Son 220 los infantes que hicieron sus cartas a “Santa” o al “Niño Dios”. Algunos contaban con padrino incluso antes de plasmar sus deseos, otros los han conseguido gracias a las redes sociales y 38 más siguen esperando la colaboración de la gente.

En la página de Facebook de Nariz Roja AC hay 158 cartas publicadas, principalmente las primeras son las que ya concretaron el apoyo. Se sugiere revisar las últimas porque son las que aún faltan de padrino.

Adicionalmente se pueden donar juguetes libres, para hacerlos llegar a los pequeñitos que por cuestiones de salud, tiempo o distancia no pudieron hacer su cartita. Además, con siete años de experiencia, los integrantes de la agrupación saben que se suman casos recién diagnosticados.

Si se recolecta más de lo previsto, se llevarán sonrisas también a pequeños hospitalizados en otras áreas del Hospital Civil de Guadalajara (HCG) y del Centro Médico Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

DONACIÓN CON SEGUIMIENTO

Para que los donadores tengan la certeza de que sus regalos llegarán a su destinatario, se subirá a la web la foto del niño con su obsequio.

Aunque el 12 de diciembre es el plazo para sumarse a la causa, las entregas se extenderán hasta el último día de enero considerando que algunos pequeños son del interior del estado y sus citas médicas pudieran estar programadas en distintas fechas.

“Lamentablemente también hemos vistos que algunos pequeñitos fallecen antes de recibir su regalo”, explica Alejandro Barbosa, representante de Nariz Roja AC, quien detalla que en promedio ocurren de seis a siete casos de este tipo. En estas circunstancias los obsequios son re direccionados a otros infantes enfermos, subiendo a las redes la imagen que lo compruebe, indica.

COLECTA DE JUGUETES

Además de la campaña en redes, el 10 y 11 de diciembre de 13:00 a 20:00 horas se realizará en La Gran Plaza la “Colecta de Juguetes 2016” para niños con cáncer.

“No importa marca ni precio, lo importante es compartir”, recalca Alejandro Barbosa invitando a la población a que sume a la causa. Se solicita que el juguete sea nuevo para evitar riesgo de infecciones hacia los pequeños.

Otra opción es llevar directamente los donativos al domicilio de la organización, ubicado en la calle Toluca número 689, a media cuadra del Centro Médico de Occidente.

