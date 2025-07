Crece en Jalisco, fraude inmobiliario

Están imparables los fraudes en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Destacan los municipios de Guadalajara y Zapopan, el primero registra 211 casos al mes en promedio y el segundo 103, según datos oficiales de la Fiscalía General de Jalisco (FGE) que no especifica cuántos de estos corresponden al tipo inmobiliario.

Aunque hay diversas modalidades de fraude, lectores de La Crónica de Hoy Jalisco denuncian el caso específico de casas en renta. Refieren que a través de anuncios engañosos, personas se aprovechan de quienes buscan cambiar de domicilio robándoles dinero que según dicen “es para depósito y evitar que les ganen el inmueble”, pero todo resulta ser un montaje.

FALSO ARRENDATARIO

Durante meses, Alicia Morales buscó casa en renta. “Cuando por fin creí haberla encontrado gracias a un anuncio publicado en un diario local, me comuniqué de inmediato. Me respondió el supuesto dueño de nombre Jorge Martínez López, quien me indicó que no se encontraba en la ciudad, y que por lo tanto, su hijo estaría en la casa para mostrarla en una hora más. Acudí a la cita en la casa que se rentaba para conocerla, y me convenció, contaba con los servicios anunciados en el periódico, y era todo lo que necesitaba para el precio en el que la rentaban.

“Me volví a comunicar con el dueño para decirle que la casa me había interesado y que quería rentarla. Martínez López me dijo que debido a que había ya otras personas interesadas en la renta de la finca, era necesario que yo diera por adelantado el mes de depósito, para firmar contrato y apartarla. Accedí, y de nueva cuenta me dijo que su hijo estaría en la casa para recibir el dinero y entregarme un recibo firmado por él con la fecha correspondiente, hice la transacción y con el paso de los días me di cuenta que el supuesto dueño de la finca ubicada en Valle de Atemajac 1398 en la colonia Las Águilas, no era tal, ya que simplemente desapareció, no respondió más ninguno de los teléfonos y la casa está deshabitada”, lamenta.

Aunque ella presentó una denuncia, duda que las autoridades den con el responsable, por lo que espera que su amarga experiencia sirva de lección a otras personas. “Recomiendo que soliciten los documentos necesarios, a veces por confiar en la gente y por la urgencia de realizar un cambio de domicilio no pedimos ni la credencial de elector como fue mi caso. Reconozco mi error, pero espero que no le pase a nadie más, ya que los fraudes inmobiliarios son cada vez más frecuentes y de eso me di cuenta cuando a mi Facebook comenzaron a llegar comentarios de casos muy similares al mío”.

DISCRIMINADOS Y ROBADOS

Son tres personas de entre 21 y 27 años de edad. Vieron un inmueble en renta, contactaron al despacho de abogados que fungía como intermediario, reunieron la documentación requerida y pagaron la suma acordada para “apartar” la casa.

A la semana vino la sorpresa. La abogada que se identificó como Ana Montaño, del Despacho Montaño, “me dijo que no nos la iba a rentar y que se iba a quedar con el dinero de mi depósito; ella ya me había hecho firmar una hoja en la que decía que el depósito no era reembolsable en caso de que no se cumplieran los requisitos, pero los requisitos yo sí los estaba cumpliendo, entonces le hablé por teléfono y le dije un montón de cosas, de que se veía muy extraño y me terminó diciendo: `mira, la verdad es que están muy jóvenes para rentar la casa y pues no confío en ustedes´. Yo creo que fue una cuestión de discriminación. Y no nos la quiso rentar, por eso, porque estábamos muy jóvenes. No quiso, no quiso. Se puso súper pesada. Y al final me terminó devolviendo solo la mitad del depósito para que yo ya no dijera más cosas y todavía diciéndome: `yo soy una buena persona, te voy a devolver una parte porque no quiero problemas´”, relata Ana.

Los jóvenes que desde hace unos años comparten domicilio, finalmente con los mismos documentos lograron rentar en otro lugar. Pero perdieron la mitad del depósito que habían dado esperando vivir en la colonia San Isidro.

Ellos no denunciaron porque no confían en las autoridades. Además, la abogada “era muy agresiva” y hasta tuvieron que forcejear con la secretaria porque no les querían devolver sus documentos, explica Ana.

“No entiendo porque se quedó con la mitad del dinero, si se supone que la retención era en caso de que no se cumplieran los requisitos y nosotros sí los cumplíamos; su único argumento era que éramos muy chicos; y el colmo fue que hasta los papeles le tuvimos que pelear”, relata.

COLONIAS CON MAYOR INCIDENCIA

Enero: Lomas de Polanco en Guadalajara y Paseos del Sol en Zapopan; en el interior del Estado las zonas Ciénega y Costa Norte.

Febrero: Oblatos y Santa Teresita en Guadalajara; San Juan De Ocotán y Constitución en Zapopan; en el interior del Estado la zona Costa Norte.

Marzo: El Fresno y San Andrés en Guadalajara; San Juan de Ocotán y Camichines Vallarta en Zapopan; Santa María Tequepexpan en Tlaquepaque; en el interior del Estado las zonas Sur, Sierra de Amula, Costa Norte, Ciénega y Costa Sur.

Abril: Lomas de Polanco en Guadalajara; la cabecera municipal de Zapopan; el centro de Tlaquepaque; en el interior del Estado las zonas Ciénega, Sur, Sureste, Sierra de Amula y Costa Norte.

Mayo: Lomas del Paraíso y Oblatos en Guadalajara; Ciudad del Sol en Zapopan; en el interior del Estado las zonas Ciénega, Costa Sur, Costa Norte, Sierra Occidental, Valles y Sierra de Amula.

Junio: Santa Teresita y Oblatos en Guadalajara; en el interior del Estado las zonas Costa Sur, Ciénega, Costa Norte y Sierra Occidental.

Julio: El Centro de Guadalajara; Puerta de Hierro en Zapopan; San Sebastianito y la cabecera municipal de San Pedro Tlaquepaque; Loma Dorada en Tonalá; en el interior del Estado las zonas Sur, Costa Norte, Ciénega y Sierra Occidental.

Agosto: Oblatos y Chapalita en Guadalajara; San Juan de Ocotán y Arboledas en Zapopan; El Tapatío y San Sebastianito en Tlaquepaque; Jauja e Infonavit Río Nilo en Tonalá; en el interior del Estado las zonas Sur, Sierra de Amula, Valles, Norte, Costa Sur y Costa Norte.

Septiembre: Independencia y Jardines de la Paz en Guadalajara; Atemajac del Valle en Zapopan; Alamedas de Zalatittán en Tonalá; en el interior del Estado las zonas Ciénega, Sur, Sierra Occidental, Altos Sur y Sierra de Amula.

Octubre: Santa Teresita y Lomas del Paraíso en Guadalajara; Arboledas en Zapopan; Las Juntas en San Pedro Tlaquepaque; Coyula en Tonalá; en el interior del Estado, las zonas Ciénega, Sierra de Amula y Altos Sur.

