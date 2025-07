Cierra Jalisco con crecimiento y baja en desempleo

Jalisco cierra como uno de los Estado líder en aportación al Producto Interno Bruto (PIB) del país al sumar 6.47 por ciento y obtener un crecimiento interno del 4.7, informó en el balance de resultados el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, quien espera en el 2017 consolidar los proyectos que encabeza en su administración.Para el mandatario estatal el próximo año será clave para afianzar lo que propuso desde la campaña para llegar a la gubernatura, según expresó, para "dar mayor oportunidad y bienestar a los jaliscienses", sin embargo, reconoció que no le alcanzará para todo."El siguiente año es de consolidación. Quiero decirles que voy a cumplir mis compromisos. Los compromisos trascendentales que hicimos para cambiar Jalisco se estarán consolidando en el siguiente año. Línea 3 será en 2018 (...) pero las necesidades de Jalisco son mayúsculas y no bastan seis años para toda la transformación, pero sí para poder cumplir con lo que nos comprometimos al 100 por ciento con los ciudadanos", confesó Sandoval Díaz.El alza en los precios de la gasolina, Jalisco será uno de los Estados con el costo más elevado, debido a esto aumenta como reto para proyectar a la entidad como destino de inversiones extranjeras, el gobernador expresó que la meta es tener manejo eficiente de recursos, priorizar necesidades y propuestas hechas en campaña que generen mejores condiciones.Indicó que las distintas regiones del Estado tuvieron un crecimiento equilibrado y se logró apuntalar a algunas, como Norte, Costa y Altos, "que no habían sido escuchadas durante décadas".En cuanto a la movilidad del Área Metropolitana, apuntó qué hay avance del 62 por ciento en la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero, las concesiones en el modelo ruta-empresa están avanzando (aunque así no lo parezca, reconoció) y no habrá incremento en el costo del pasaje al transporte público hasta que se sumen al modelo.Por otra parte, está por arrancar la Agencia Metropolitana de Seguridad, en la que la Fuerza Única de Jalisco será el brazo operativo. El titular del Ejecutivo expreso que aunque la seguridad ha sido un tema al que se le ha invertido, no está satisfecho."Es un año donde si bien se logró reducir en el más mínimo cinco por ciento de violencia, sobre todo muertes y feminicidios, no voy a estar satisfecho mientras siga existiendo violencia contra una sola mujer de Jalisco. Esos temas son de los que no me tienen satisfecho y vamos a seguir trabajando", subrayó.En cuanto a lo ocurrido este año en el Poder Judicial con la salida de Luis Carlos Vega Pámanes, externó Sandoval Díaz que se debe de recuperar la credibilidad y confianza en las instituciones de repartición de justicia, para ello se deben de unir esfuerzos de los jaliscienses.

