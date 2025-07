Llaman a paro nacional por “gasolinazo” 2017

Tanto la diputada local del Partido Movimiento Ciudadano (PMC), Fela Pelayo; como la legisladora federal, Rosa Alba Ramírez; recibieron a los manifestantes que se pronunciaron en los alrededores del Palacio Legislativo para exigir una regulación en los costos de la gasolina, ahí, se comprometieron a trabajar para que su fracción ayude a los quejosos a lograr sus objetivos, mencionando que la presión civil "será indispensable en el proceso".

No obstante, Pelayo López, desalentó a los asistentes asegurando que el Legislativo estatal carece de facultades para interceder en el tema; Sin embargo, aseguró que desde su fracción, presentarán un exhorto a San Lázaro para poder interceder.

“Primero tengo que agradecer que se organicen para venir a exigir una respuesta por parte del Congreso, desafortunadamente es en periodo vacacional y los diputados —Su mayoría— Están fuera de las oficinas, la petición viene partiendo del gasolinazo, y nosotros desde el Congreso no podemos hacer más que un exhorto a las autoridades federales para que den paso atrás en esta decisión”, comentó Fela Pelayo.ORGANIZACIONES CIVILES EXIGEN MÁS

Lo anterior desató que al menos 24 Organizaciones Civiles exigieran un precio regulado en la gasolina y además, mejorar la situación laboral de los obreros; en caso de no tener respuestas, amenazan con hacer un paro nacional.

Por su parte, el sindicato de trabajadores de Guadalajara dirigido por Rosario Prado Macías, anunció que para inicios del próximo año estarán convocando a un paro nacional de trabajadores, y argumentó que la principal injusticia que detectaron fue que nuestra entidad contará con el precio más alto a hidrocarburos del país.

“Ya tenemos el pie en el cuello, ya no nos alcanza, ya no hay aumento salarial que pueda satisfacer las necesidades básicas de las familias tapatías, de las familias jaliscienses, y las familias mexicanas. Tenemos contemplado un paro nacional, pero generalizado, no es exclusivo de Guadalajara, nos organizaremos para que sea a nivel nacional”, arremetió (...) Quien lleva el rumbo de las asociaciones no somos nosotros, sin embargo, todas las Asociaciones Civiles estarán invitadas a participar en este tipo de protesta; estamos trabajando con muchas A.C, son 24 organizaciones que se están sumando más sindicatos de servidores públicos del Estado”, agregó Prado Macías.

Sobre otras acciones que las agrupaciones civiles y sindicatos tomarán ante el hecho, se comentó que presentarán a todos los diputados un manifiesto de inconformidades, con el objetivo de que ellos intercedan para lograr un acuerdo de regular los impuestos a la gasolina. Además trabajarán con todas las organizaciones del país que quieran sumarse, y tomarán las calles para hacer presión.ALCALDES SE PRONUNCIAN

Por su parte, el primer edil de Zapopan, Pablo Lemus Navarro; y el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez; también aprovecharon el foro. El primero para recolectar firmas de ciudadanos que expresen su rechazo ante el aumento de la gasolina; mientras que Alfaro Ramírez, pedía a los tapatíos recordar los nombres de los diputados y senadores federales (principalmente del PRI y el PAN), para que no vuelvan a ser sujetos de sufragio electoral.

“Estamos cansados de que los Legisladores del PRI quieran verle la cara a los ciudadanos. Es el momento de estar unidos, ciudadanos y gobierno para alzar la voz y dar marcha atrás a este incremento. El gasolinazo es sólo una prueba que los partidos de siempre solo ven por sus propios intereses, llevándose al pueblo entre las patas. Demos marcha atrás al gasolinazo, te invito a firmar esta petición para hacérsela llegar al presidente Peña Nieto y detener la alza a la gasolina”, dijo Lemus Navarro.FRASES

La firma por inconformidad ante el aumento de la tarifa de la gasolina, podrá ser consultada en la siguiente liga de Internet de Change.org: https://www.change.org/p/enrique-pe%C3%B1a-nieto-firma-y-p%C3%ADdele-a-epn-que-cumpla-nom%C3%A1sgasolinazosGobernador anuncia medidas para mitigar el impacto

Ricardo Gómez

Ante el gasolinazo, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz anunció una serie de medidas para mitigar el impacto en la economía de los jaliscienses. Vía Twitter, el titular del Ejecutivo manifestó que este aumento indigna y no es justo, por lo que se solidarizó: “con cada familia, comparto su indignación y enojo”, dijo.

Reconoció además que el 2017 será un año complicado: “En próximos días anunciaré medidas. Haremos frente a este momento difícil, en el 2017 Jalisco seguirá adelante”, escribió en la red social.

