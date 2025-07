Roban cantera del Teatro Degollado

Una pieza de cantera del Teatro Degollado de Jalisco fue hurtada, y hasta el cierre de esta edición, las autoridades no se pronunciaron sobre si se iniciaron no con las averiguaciones para dar con el paradero de la pieza.

Lo anterior sucedió luego de que una agrupación civil de arquitectos, artistas y albañiles denominada Pro-Cívica, realizara una restauración en dicho espacio, luego de presentar diversos daños.

PROYECTOS SIN CARGO AL ERARIO

De acuerdo con Pro-Cívica, ésta procura generar proyectos de restauración para diferentes edificios con valor patrimonial sin cargo al erario, y su más reciente trabajo consistía en restaurar las esferas que funcionan como ornamento para el recinto, sin embargo, a tan sólo un día de su instalación, los integrantes de la misma agrupación civil fueron los que se percataron del robo.

“Como ese era un asunto aparentemente menor, pues dije —Eso es una esfera, la colocamos y listo—, pero ahorita vine al Centro a entregar una carta al gobernador y dije voy a pasar a ver cómo está la esfera y ¡Oh sorpresa! ya no estaba la esfera”, comentó Jorge Fernández Acosta, del colectivo Pro-Cívica.

Asimismo, Fernández Acosta dijo que ésta no sería la primera ocasión que llevan a cabo una restauración en zonas afectadas del recinto cultural más grande de Jalisco; la primera de ellas ocurrió en el 2002 a las escaleras del edificio con ayuda de un grupo de canteros que se instalan en la explanada de Plaza de la Liberación durante el mes de octubre.

“La mandé hacer junto con unos amigos, igual no fue una cosa tan cara fueron 200 o 300 pesos. Ahí la había tenido porque no me la habían entregado, pero el jueves me la entregaron y la colocamos, me traje un albañil y coloqué la esfera con la idea de reponerla pues (…) hace 15 años del otro lado de la escalinata faltaban unos balaustres, el pasamanos y otra esfera, y con un grupo de amigos y canteros de los del concurso de Fiestas de Octubre, ya vez que se montan los de la cantera, pues cada uno elaboró un torno, un balaustre —Una de esas cosas que son como botellas— y lo colocamos. En ese entonces hubo un acuerdo con la Secretaría de Cultura, y se repuso”, apuntó Jorge Fernández.

El activista comentó para La Crónica de Hoy Jalisco que esperan que el robo no se trate de algún funcionario público que se pudiera haber ofendido por la intervención.

“Pues sí, se lo robaron o alguien la quitó, digo la verdad es que quiero pensar que se la robaron, no quisiera pensar que alguien como algún político sintiéndose ofendido, la haya quitado”, finalizó.

DATO

ProCívica también participa en charlas con desarrolladores de vivienda para sensibilizar los proyectos de urbanización. También fueron unos de los principales opositores del proyecto Iconia en la Barranca de Huentitán.

