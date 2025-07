Rechaza la Fiscalía provocaciones violentas

Para el Fiscal General del Estado, Eduardo Almaguer Ramírez, el alcalde tapatío, Enrique Alfaro Ramírez, y el comisario de seguridad, Salvador Caro Cabrera, están detrás del enfrentamiento que se dio en la Calzada Independencia y Javier Mina durante la manifestación contra el gasolinazo del pasado lunes.

Aseguró Almaguer Ramírez que ambos funcionarios tienen nexos con los encapuchados y tiene evidencia de ello como testimonios, la existencia de videos y fotografías que los relacionan directamente, además de señalar que hubo instrucción para que el cuerpo de seguridad del municipio no interviniera dejando la responsabilidad a la Fiscalía General del Estado (FGE) de preservar el Estado de Derecho.

“Puedo asegurar en los testimonios que hay, es muy evidente y así se ha expresado por diversos actores, que en principio era manifestarse en contra del aumento y posteriormente atacar a la autoridad para provocar un enfrentamiento, está debidamente acreditado y establecido lo que estoy mencionando. De la misma manera ha quedado establecida la vinculación de algunos de los provocadores que estaban en el lugar, con las autoridades municipales de Guadalajara”, acusó Almaguer Ramírez.

“Hay una orden de no actuar, en ese sentido hubo muchas horas (sin intervención de la policía municipal). No se agredió físicamente a nadie, no se buscó una confrontación, se buscó una dispersión la cual se logró y obviamente sí buscar a quienes habían lesionado a nuestros compañeros”.

“Lo he dicho con claridad. ¿Dónde estaban y en qué actuaron? Y no son los policías. Los policías y las policías son gentes valientes y dispuestas, recibieron una orden de no actuar, ante ello nosotros debimos de actuar”, justificó el Fiscal sobre el hacer uso de la fuerza.

DETENIDOS

Informó además, que por el momento hay cinco personas detenidas, dos adultos y tres menores de edad que fueron entregados a sus familiares según el procedimiento del nuevo Sistema de Justicia, a todos se les sigue el proceso por delitos de lesiones, atentados en contra de la autoridad y pandillerismo.

PIDE EVITAR VIOLENCIA

Por otra parte, El secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, hizo un llamado a los ciudadanos y a los políticos en general para que conserven calma, orden y eviten generar expresiones que alienten la confrontación “las cuales no abonan en nada y solamente generan violencia”.

“El gobierno (de Jalisco) hace un llamado e invita a todos a sumarnos, quiero informarles que el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, está atendiendo reuniones con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y con el director general de Pemex, José Antonio González, para encontrar alternativas de solución ante las posibles afectaciones que trae el incremento en combustibles”, expresó López Lara.

Agregó además que el gobernador sostendrá reuniones con diferentes sectores: económico, productivo, académico y de la sociedad civil del Estado para crear consensos en la generación de una propuesta y presentar una alternativa ante los incrementos del combustible.

A la par, aseguró, hay sesión permanente con el gabinete para ajustar presupuestos y presentar propuestas para que al alza a los precios de la gasolina no afecten los programas que se tienen considerados en el Presupuesto de Egresos 2017, se “trabaja en una ruta de acción jurídica y financiera que dará a conocer en los próximos días”, finalizó.

