Analizan retiro de subsidio a partidos

Los partidos políticos deberán de buscar recursos a través del cobro de cuotas a sus militantes o recibir recurso por iniciativa privada de aprobarse la iniciativa que envió el Poder Ejecutivo al Legislativo en la que se pretende retirar el financiamiento público en los años que no haya proceso electoral.

Esta iniciativa presentada por el secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, busca quitar carga al erario en una media de 289 millones de pesos destinados a los partidos políticos por año que están registrados en Jalisco, para ello tiene que reformarse las fracciones cuarta y quinta del artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

Sin embargo, esta iniciativa que fue anunciada el pasado domingo por el gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, como medida ante el gasolinazo impuesto por el gobierno federal, también busca que tenga repercusión en la entrega de recursos públicos a los partidos políticos a nivel nacional, pues se entregó en el Congreso otra en la que se plantea reformar el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se lleve la discusión presentada por el Ejecutivo estatal al Congreso de la Unión para suprimir su financiamiento en años no electorales.

“La época más compleja es el año electoral, por eso dejamos abierto decir que si en el 2018 es la elección, pues a partir del primero de enero del 2018 reciban el financiamiento los partidos políticos”, explicó López Lara.

Acompañando al secretario en la presentación se encontraban Raúl Juárez Valencia, Subsecretario de Asuntos del Interior; Martha Gloria Gómez Hernández, Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Tomás Figueroa Padilla, Subsecretario de Enlace Legislativo y Concertación Social.

Este último informo que de proceder a nivel nacional la iniciativa de eliminar recursos en años no electorales a los partidos se podrían ahorrar cuatro mil 59 millones de pesos, en el caso específico de Jalisco los 289 millones de pesos, que serían destinados al Fondo Para Apoyar La Economía Familiar, que también propuso Sandoval Díaz el domingo pasado y que de manera inmediata contaría con mil millones de pesos.

Se pretende destinar este recurso para aumentar el padrón de Bienevales, comprar autobuses para apoyo al transporte público de estudiantes en las regiones del Estado, además de entregar calentadores solares para ahorro en consumo de gas y dinero para su compra.

DINERO SUCIO EN PARTIDOS

De ser aprobada la iniciativa, López Lara reconoció que se abre la puerta para que se reciba recurso de iniciativa privada lo que podría ser una situación de riesgo el que los partidos políticos reciban dinero de dudosa procedencia.

SOBRE LOS INSTITUTOS ELECTORALES

Ambas iniciativas no contemplan la modificación a los Institutos Electorales, tanto federal como estatal, según expresó López Lara “cuando no hay tiempo de elecciones también baja el personal, no se subcontrata gente, se queda con una base mínima para su operación”, por lo que “no hay modificación”.

Figueroa Padilla, por su cuenta reconoció que hay voces de expertos que señalan doble función de los institutos por lo que se reflexiona el sentido de mantener a los dos u operar con solo uno, sin embargo, al ser institutos públicos descentralizados no es competencia de los gobiernos desaparecer sus funciones, sino que tendría que ser en el Congreso de la Unión donde esta discusión debería llevarse.

AMPLÍAN DESCUENTO

Por último, López Lara informó que se propuso reformar el artículo 24 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para ampliar en 10 por ciento el descuento del pago del refrendo vehicular además de su plazo, sería del primero de enero hasta el 30 de abril.

RESPUESTA FINANCIERA PARA EL JUEVES: DIPUTADOS

Tras la entrega de una iniciativa de Ley entregada por el Poder Ejecutivo al Congreso de Jalisco donde se busca dar una solución a la crisis financiera derivada del reciente gasolinazo, los representantes que ocupan una curul en el Legislativo acordaron durante la sesión ordinaria, efectuar las medidas legales correspondientes, a más tardar, en la sesión que se efectuará el próximo jueves. Y aunque existe polaridad en cuanto a la propuesta de cómo reducir gastos, los diputados acordaron dejar de lado los protagonismos políticos.

“Lo importante para Jalisco es que la clase gobernante está encontrando coincidencias en los temas, amerita que tengamos esa misma ruta todos para que al coincidir en el tema, cuando nos pongamos a trabajar sea únicamente la ruta correcta (…) Lo que hoy hay que celebrar es que todos estamos en la sintonía de la agenda de reducción de privilegios para la clase gobernante y los partidos políticos”, señaló Ismael del Toro, coordinador parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano (PMC).

La postura de los emeceístas radicó en la crítica a la administración del Partido Revolución Institucional (PRI), argumentando que sería posible generar subsidios que podrían sostenerse de recortes a gastos públicos. Del Toro Casto pidió transparencia en los nuevos sistemas de generación de fondos, refiriéndose a la propuesta del Ejecutivo de crear un Fondo de Contingencia.

KUMAMOTO TAMBIÉN SE SUMA

Por su parte, el diputado independiente Pedro Kumamoto Aguilar, dijo estar a favor de generar un frente político; sin embargo, expuso sus reglas. El legislador dijo que es necesario mandar un mensaje de austeridad plena a la ciudadanía, por lo que de generarse acuerdos para modificar las percepciones de los partidos políticos, se tendría que realizar de manera homogénea y que no existan prerrogativas para ninguno.

“Tendremos que impulsar que las iniciativas derivadas de la austeridad a los partidos políticos salgan en conjunto, es decir, si vamos a mandar un mensaje de austeridad, no podemos decir que unos sí y otros no, y aunque tenemos que buscar la forma en cómo construir un bloque en común, creo que tendremos que revisar las propuestas del gobernador al respecto de la constitucionalidad que pueda tener, debido a que de facto se estaría reconociendo a los partidos políticos solamente como un medio electoral, cuando la constitución de este país los reconoce como un medio de comunicación con la gente”, dijo.

FRASES

“Además de acciones contundentes tienen que ser inmediatas… Tenemos que sentarnos y formar una mesa de trabajo para que ya después de la exposición de motivos… Le quitemos a la agenda los colores, le quitemos el quién hace las propuestas y qué propuestas y nos sentemos a trabajar en las soluciones”,Ismael del Toro Castro, coordinador del Partido Movimiento Ciudadano

“La época más compleja es el año electoral, por eso dejamos abierto decir que si en el 2018 es la elección, pues a partir del primero de enero del 2018 reciban el financiamiento los partidos políticos”,Roberto López Lara, secretario General de Gobierno

