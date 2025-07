Igualdad Animal: ¿Y la crueldad que existe en los rastros del país?

El miércoles pasado, el Ayuntamiento de Guadalajara ofreció una rueda de prensa en la que anunciaba la clausura del Rastro Municipal por riesgos sanitarios. Aseguraba que fue por motivos ridículos y ninguno de tipo grave, como el hallazgo de una colilla de cigarro, una telaraña en una esquina y la falta de papel higiénico en uno de los baños.

La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) por su parte, aseguró que en la revisión llevada a cabo ese día se encontraron ocho irregularidades entre las cuales destacan lavado de utensilios y vísceras en agua estancada, la contaminación de canales con agua intestinal y la falta de registros periódicos de análisis de organismos coliformes fecales en el agua que entra en contacto directo con los productos.

En este punto vamos a parar un poco para explicar cuál es la labor de la Cofepris. Ésta es una autoridad nacional que protege a la población de riesgos sanitarios y su misión es prevenir y atender los riesgos a la salud provocados por el uso y consumo de bienes y servicios, incluida la carne. Depende de la Secretaría de Salud y se asegura del cumplimiento de las Normas Mexicanas Obligatorias (NOM) que dictan, entre otras cosas, cómo deben ser las instalaciones de un rastro y cómo se debe practicar la matanza para evitar contaminación o carne en mal estado. Es decir, la Cofepris se encarga de proteger a los humanos.

La responsabilidad de “proteger” a los animales que son sacrificados en los Rastros de México corresponde al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), órgano descentralizado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

SIN RESPUESTA ANTE DENUNCIAS DE MALTRATO EN RASTROS DEL PAÍS

En noviembre del año pasado, Igualdad Animal presentó una denuncia ante SAGARPA, posteriormente turnada a SENASICA, con violaciones a las NOM 033 y NOM 051 que constató tras una investigación en 21 rastros municipales del país. Violaciones tan graves como el hecho de que los animales se encuentran plenamente conscientes al momento de ser sacrificados, padeciendo terribles y brutales agonías. Se sumaban 22 violaciones a las normas, todas ellas relativas al maltrato al que son sometidos los animales desde su traslado hasta su matanza.

Ninguna de ellas se compara con las irregularidades encontradas en el rastro de Guadalajara por Cofepris. Sin embargo, ambas son violaciones a la norma.

Cofepris ha actuado en Guadalajara y en otros estados ha clausurado varios rastros por incumpliendo a las normas que son de su competencia. Por nuestra parte, seguimos sin respuesta a las denuncias presentadas por maltrato animal ante SAGARPA hace cuatro meses, pero sabemos que la sanción no será suficiente, será una simple multa.

Es por eso que pedimos que se fortalezcan las leyes para asegurar que quien no cumpla con las normas en torno al trato de los animales pueda ser denunciado y procesado por actos de crueldad contra éstos. No multas, no clausuras, queremos asegurar que los animales estén protegidos.

Si tú como nosotros crees que deberían cambiar las leyes de forma que se castigue a quien torture y mate a un animal destinado para consumo sin completa insensibilización para evitar que sufra lo inimaginable durante sus últimas horas de vida, entra a RastrosDeMéxico.com y firma la petición.

