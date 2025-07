Por guerra sucia, MC exige salida del Fiscal

El alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez exigió la renuncia del Fiscal General de Jalisco, Eduardo Almaguer Ramírez, a quien responsabilizó de la guerra sucia en su contra a través de las redes sociales de los últimos días.

“Nosotros a partir de este momento somos categóricos: el Fiscal General se tiene que ir de su cargo. No vamos a tener comunicación ni relación institucional alguna con una persona que violenta y utiliza el dinero público para atacar políticamente, es no es ser Fiscal del Estado”, señaló.

Además, Alfaro Ramírez negó la posibilidad de que la cuenta en Twitter del fiscal, hubiera sido hackeada como en su momento éste último lo señaló.

“Lo digo contundentemente, sabemos cómo funcionan las redes, a esto me dedico. Yo no tengo ningún problema en resistir la guerra sucia de nadie. Que nos ataquen todo lo que quieran, que nos ofendan todo lo que quieran, pero no lo pueden hacer desde la oficina del Fiscal”.

Por último, el edil tapatío reiteró su disposición de trabajar en coordinación con el Gobernador, Aristóteles Sandoval en materia de seguridad, pero que bajo ninguna circunstancia van a trabajar con alguien como Almaguer Ramírez, “pues se ha demostrado que la guerra sucia está orquestada desde sus oficinas”.

MC BUSCA DESTITUIR AL FISCAL

Por el ataque generado en redes sociales, los diputados del Partido Movimiento Ciudadano (MC), buscarán que el Fiscal, Eduardo Almaguer, sea destituido de su cargo.

El argumento de los emeceístas es que el titular de la Fiscalía fue el responsable de los ataques entre su partido y el Revolucionario Institucional (PRI). Al respecto, el coordinador de la bancada naranja en el Legislativo, Ismael del Toro Castro, asegura que Almaguer Ramírez es responsable por los ataques políticos, contratando a la misma persona que le lleva las redes sociales, para generar conflicto entre funcionarios públicos.

“La renuncia la presentaré como coordinador de Movimiento Ciudadano. No hubo ataques en contra de mi persona, algunos nos vieron platicando pero hasta para pelear tengo estilo a lo mejor por lo que él decía en Twitter (el fiscal) de Sergio Smith. Porque cuando salió lo de Sergio Smith, entonces dijo es golpeteo político y sabíamos de donde venía, hoy lo hizo evidente él solo (el fiscal)”, comentó del Toro Castro.

ME HACKEARON: EDUARDO ALMAGUER

Mientras tanto, la cuenta del Fiscal Eduardo Almaguer, fue hackeada o esa es al menos una línea de investigación que se sigue luego de que se emitieran tuits a título personal, en contra del alcalde de Guadalajara.

Al respecto, Almaguer explicó que de manera inmediata fueron borrados los tuits de su cuenta y alertó a la policía cibernética de la FGE para que se investigara la intrusión, que según dijo, fue hecha para dañar la relación institucional entre la dependencia de seguridad que encabeza y el Ayuntamiento tapatío.

“Inmediatamente subo yo también un mensaje desmintiéndola, bajan esas afirmaciones, pero también yo instruyo a la policía cibernética que inicie la investigación que ahorita está en curso y voy a encontrar a quién realizó esto queriéndome dañar la relación institucional de la Fiscalía con otros poderes”, alertó.

La otra línea de investigación que se sigue es que hubo filtración de las contraseñas por parte de las personas que tienen acceso a ella.

Por otra parte, el fiscal negó tener intenciones electorales para el siguiente proceso, sino que se mantiene ocupado en su cargo, en cuanto a las reuniones con empresarios, éstas dijo, responden a temas de seguridad.

