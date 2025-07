Respalda Jalisco apoyo a migrantes en EEUU

Jalisco expresó su solidaridad y unión a la federación frente a los futuros problemas y negociaciones a los que se enfrentará México en la relación bilateral con Estados Unidos debido a las medidas y decretos que se han ordenado por parte de la nueva administración de la Casa Blanca, expresó el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, luego de reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto y los 31 gobernadores del país.

El encuentro se llevó a cabo en la Ciudad de México donde se fijó la postura del país frente a la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con la Unión Americana, en concordancia, para los 32 mandatarios estará sobre la mesa, la defensa y el respeto a México como nación, aseveró Sandoval Díaz.

“Las negociaciones del TLCAN, nunca por encima de la Soberanía Nacional, la aplicación del Estado de Derecho y que no haya aranceles, si no hay estas condiciones no entrarían a la discusión, es lo que nos han referido a todos los gobernadores que manifestamos la solidaridad y el apoyo al presidente para seguir trabajando”, expresó el titular del Ejecutivo en Jalisco.

“No vamos a ir a un acuerdo siempre y cuando no se vayan a vulnerar las remesas de los mexicanos, estaremos pendientes en todas las medidas de defensa legal y también cuidando el tiempo en un estricto sentido de un diálogo y respeto entre las naciones para la negociación”, agregó.

CASAS DEL MIGRANTE, UNA DEFENSA JURÍDICA

Por otra parte, informó que entre otros temas se acordó una estrategia para que las casas de atención de migrantes sirvan como defensa jurídica, además de sumarse al programa “Somos México” para la repatriación de migrantes, asunto en el que coincidieron que no “va a ser muy grande la diferencia con relación a lo que ha sucedido en años anteriores” sobre las deportaciones.

PIDEN GOBERNADORES NO AL GASOLINAZO

Sandoval Díaz indicó que en la reunión también se trató el tema del gasolinazo, en el que la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) le externó a Peña Nieto la solicitud de no aumentar las gasolinas durante el mes de febrero.

“Planteamos el esquema de que no se aumentara la gasolina, evitar un gasolinazo a lo cual se comprometió el presidente con nosotros a revisarlo y darnos en estos días noticias de acuerdo el estudio que está realizando con Hacienda”, finalizó el gobernador de Jalisco.

FRASE:

