Buscan empalmar mínimo vital con fondo del Ejecutivo

A través de modificaciones a la Ley de Ingresos, los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) liderados por Mónica Almeida López, continúan con la búsqueda para que se estipule legalmente la generación de un fondo para la Contingencia de la Economía Familiar 2017. Dicha propuesta quedaría empalmada con la que el gobernador Aristóteles Sandoval, presentó al momento de anunciar medidas para enfrentar el gasolinazo, con esto, quedaría fortalecida legalmente.

Entre otras cosas, el proyecto buscaría asegurar derechos vitales a los jaliscienses como: agua potable, alimentación, energía y combustibles, calidad del aire, vivienda digna, sustentable y movilidad.

“Lo que nosotros estamos haciendo es que de manera complementaria vamos a tomarle la palabra al gobernador y para que no quede en buenas intenciones o en propósitos, pues ahora buscamos que por ley se modifique la Ley de Presupuesto, la Ley de Egresos, para crear ese fondo”, comentó la legisladora.

Otra de las virtudes que se buscan con la modificación presentada por los perredistas, es el cambio al sistema de erogación que actualmente (según lo mencionó Almeida López) “Se presta para la opacidad” y, si existen erogaciones irregulares o sin explicación en sus gastos.

“Nosotros revisamos 49 programas presupuestales, y de esos 49 de acuerdo al manual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no cumplen con las matrices de indicadores, no están bien justificados los gastos, no logramos detectar los propósitos para lo que se va a invertir, entonces la creación de este Fondo de Mínimo Vital, se integraría de una reestructuración de eso 49 programas presupuestales”, expuso la legisladora.

El mínimo vital, es el derecho a gozar de unas prestaciones e ingresos mínimos, que aseguren a toda persona su subsistencia y un nivel de vida digno, así como también, la satisfacción de las necesidades básicas.

