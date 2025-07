Gobernador pone plazo al modelo ruta-empresa

En 90 días el modelo ruta-empresa ya debe de estar funcionando, instruyó el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, al secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda, aunque al momento este proyecto presenta un avance de poco más de 30 por ciento.

Durante la Glosa Ciudadana dentro del apartado Territorio, Movilidad y Medio Ambiente, el investigador del Departamento de Ciencias Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Arturo Curiel Ballesteros, señaló las deudas que mantiene Jalisco en materia de medio ambiente, como la calidad del aire, por lo que Sandoval Díaz fijó la fecha límite.

“El número de obras que tenemos en la Zona Metropolitana es histórica. Se sigue incentivando el uso del vehículo mientras no terminemos la Línea 3 y la ampliación de la 1, y no concretemos el modelo ruta-empresa en la Zona Metropolitana, lo digo abiertamente, esto se deberá dar en este año, no tiene otro plazo. Tiene más de 90 días el secretario para cumplir con esta disposición, él lo sabe, hemos platicado”, expresó Sandoval Díaz, quien reconoció que los transportistas están apostando al modelo.

Por su parte, Servando Sepúlveda expresó que no le tomó por sorpresa el anuncio del gobernador, quien aseguró está enterado de las convocatorias y el concurso de las primeras 17 rutas complementarias y cinco troncales que incorporan 41 derroteros y están a punto de lanzar el segundo concurso.

“Nos incorpora 33 rutas complementarias y seis troncales, estamos dentro de los términos y así lo tenemos decidido que en los próximos 90 días ya tengamos en la calle dos o tres rutas operando. No me toma por sorpresa, en los concursos está establecido que los plazos van de cuatro a seis meses para la implementación de la ruta-empresa para aquellos que obtuvieron esta adjudicación, como es Puerto Vallarta, la primera etapa en Zona Metropolitana, ellos lo saben, tienen una fianza establecida de responsabilidad, así que estamos dentro de los términos”, explicó el titular de Movilidad.

Sólo el 33 por ciento de avance presenta la implementación de la ruta-empresa, según informó Servando Sepúlveda.

“No es un tema de ganas, a partir del momento que se hizo el concurso el tema es de implementación, lleva consigo dos puntos estratégicos en el tema: la entrega de vehículos nuevos y la implementación del sistema de prepago”, dijo.

“En la primera etapa que es la más importante la hemos completado al 100 por ciento, la segunda etapa es la implementación y la tercera es la consolidación, estaremos en un treinta y tantos por ciento de las tres etapas”, señalo Servando Sepúlveda.

DURANTE LA GLOSA

En el patio central de Palacio de Gobierno se llevó a cabo la Glosa Ciudadana. Fue dividida por tópicos como el de seguridad, en la que se cuestionó los avances en temas como homicidios dolosos, feminicidios, infiltración de los cuerpos policiacos por el crimen organizado y los desaparecidos, los tres reconocidos por Sandoval Díaz como pendientes en su gobierno.

En este panel participaron Haydeé Pérez Garrido, directora ejecutiva de FUNDAR; Layda Negrete, coordinadora del proyecto de Calidad de la Justicia México Evalua; así como Juan Salgado Ibarra, profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.

Layda Negrete indicó que los informes presentados suelen ser de esfuerzo y logros, pero para conectar con los ciudadanos se debe dar un espacio de visión de la realidad, por lo que cuestionó a Sandoval Díaz las áreas que se pueden mejorar y cuáles le dejan insatisfecho, además cuál es la política de persecución penal, es decir, los delitos a los que se combate principalmente.

“Lo que me ha dejado insatisfecho hasta la fecha ha sido mayor continuidad a mi evaluación, capacitación, depuramos y tuvimos un gran avance, pero la depuración debe ser permanente. Los temas de seguimiento en materia de violencia contra la mujer. El tema de feminicidios, que no estaba legislado antes de mi administración y hemos dado visibilidad”, subrayó Sandoval Díaz.

“Otro de los problemas desaparecidos, es un tema que se ha dado baja intensidad desde hace 12 años en Jalisco, cuando llegamos había un número alto, pero hoy contenemos, si bien no ha crecido, no ha bajado”, apuntó.

Reconoció además que existen problemas graves en los límites con los Estados de Michoacán y Guanajuato.

En el rubro de Desarrollo Económico, se reconoció la creación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) que ha apoyado al desarrollo productivo; por lo que esperan que a pesar del cambio de administración estatal se conserve el trabajo que se ha realizado.

En cuanto al Desarrollo Social, se cuestionó el impacto de programas como Mochilas con Útiles y Vamos Juntos para combatir la pobreza, a lo que Sandoval Díaz aseveró que ambos han ayudado a combatir la desigualdad al dar herramientas para que sus condiciones sean más equiparables y accedan a mejores oportunidades.

FRASES“Es un ejercicio que es finito, nosotros tenemos un periodo y se termina cada seis años, las instituciones se quedan permanentemente y se deben de fortalecer con este tipo de ejercicios que, estoy seguro, llegaron para quedarse y nosotros como gobierno debemos de dar lo mejor de nuestras capacidades”“Hemos instalado ya las bases del andamiaje de todas las acciones concretas para beneficiar la biodiversidad de Jalisco, siendo un estado biodiverso, el sexto en el país, hemos trabajado con nuestras comunidades”

“Ser un gobierno que de manera horizontal trabajara de la mano para dotar de herramientas y capacidades para que ellos pudieran tener un mejor ingreso y no heredaran la pobreza transgeneracionalmente”,Aristóteles Sandoval, gobernador del Estado de Jalisco.

lg

