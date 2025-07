Critican seguridad y movilidad durante glosa

Las secretarías General de Gobierno, Movilidad, Fiscalía, Contraloría y Procuraduría Social, comparecieron ante el Poder Legislativo como parte de la primera ronda del Cuarto Informe de Gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz. Durante sus discursos, fuertes críticas surgieron, principalmente en materia de movilidad seguridad pública y aplicación financiera.

CRITICAN DESEMPEÑO DE LA FISCALÍA

Los diputados cuestionaron la efectividad en el combate a la corrupción de funcionarios y ex funcionarios públicos, así como la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), la inseguridad pública que se percibe, el nivel de gobernanza, la prevención y solución de casos de personas desaparecidas.

Tras ser criticado por su desempeño, el Fiscal del Estado, Eduardo Almaguer Ramírez, fue cuestionado por el incremento del 13 por ciento en los homicidios dolosos, limitándose a exponer que la situación en la entidad es mejor que en el resto del país. Dijo que en Jalisco, se registran 14 homicidios por cada 100 mil habitantes; mientras que en el resto del país son 17 por cada 100 mil habitantes.

Mientras que el secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, admitió que los índices delictivos no han bajado, incluso se incrementó el número de homicidios. Por otra parte, dijo que 200 elementos de Fiscalía han sido dados de baja por no ser aptos en las pruebas de control y confianza.

“El delito de homicidio en nuestra entidad subió en una posición, pero continuamos por abajo de la media nacional, destacamos la integración de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, compuesta por un equipo de trabajo, de ministerios públicos y personal de elite”.

Por su parte, el diputado independiente, Pedro Kumamoto Aguilar, lamentó que la Fiscalía General haya adoptado una postura negativa respecto a los desaparecidos, al manifestar su titular, Eduardo Almaguer, que este problema fue originado en el anterior sexenio federal y que la mayoría de los casos están relacionados con el crimen organizado. También, Kumamoto dijo que tanto en este asunto, como el referido a los feminicidios, deben no sólo resolverse los casos actuales sino prevenir que no haya más.

SEGURIDAD, MOVILIDAD Y RECURSOS, FALLA PRINCIPAL: PRD

En representación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mónica Almeida López dijo para La Crónica de Hoy Jalisco, que los resultados de dicha glosa carecen de sentido de origen, agregando que la seguridad, la movilidad y el manejo del recurso público, son las principales debilidades de esta administración.

“En movilidad absolutamente no podríamos hablar de que hay un avance de ningún tipo, si acaso podemos asegurar que se está impulsando la Línea Tres, como una solución importante, pero al día de hoy, no está resuelto el problema del transporte público (…) En materia de seguridad sí podría hacer un reconocimiento de que por lo menos aquí en Jalisco sí podemos con el dialogo, y con las manifestaciones pacificas, pero… —Ahí está muy clara la agenda en materia de feminicidios—, desaparecidos y me parece que lo que hace falta aquí es que no se están presentando cuáles son las estrategias preventivas”, enfatizó Mónica Almeida López.

DENUNCIAN SITUACIÓN EN PENALES DEL ESTADO

Finalmente, en representación del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Martha Villanueva Núñez, lamentó las condiciones en que viven y sobreviven los más de 17 mil internos de algunos de los centros penitenciarios en Jalisco, la legisladora pidió que se realicen las acciones de gobierno necesarias para mejorar su situación y solicitó que posteriormente se le envíe información relativa al tema para analizarlo.

Villanueva Núñez reconoció además, avances en algunas áreas, pero también pidió que “se deje el triunfalismo de lado, tratando de dibujar un Jalisco que no existe”.

Fue el presidente de la Mesa Directiva del Legislativo, Enrique Aubry Castro Palomino quien dirigió los trabajos durante la Glosa, mientras que el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Ismael Del Toro Castro, se encargó de dar la bienvenida a los funcionarios del Ejecutivo.

