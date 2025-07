No se solaparán actos de corrupción: Alfaro

Problemas de corrupción existen en todos lados y en todos los niveles, el inconveniente es cuando se toleran y se solapan, señaló el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, al referirse a dos temas distintos pero que en el fondo surgen de la misma razón; la corrupción, como lo sucedido en Tlaquepaque con el ahora ex secretario General, Gustavo Flores Llamas (acusado de peculado, falsificación de documentos, usurpación de funciones y abuso de autoridad) y el de elementos infiltrados en la Comisaría de Seguridad en Tlajomulco de Zúñiga.

Alfaro Ramírez expresó su solidaridad con la alcaldesa de la Villa Alfarera, María Elena Limón García, por la decisión de separar de su cargo a Flores Llamas. “Quisiera dejar en claro que en el proyecto que me honro en encabezar no hay lugar para la corrupción, el que se cruce de la raya va a estar fuera del proyecto, y no solo eso, nosotros seremos los primeros en denunciar”, dijo.

EL TRABAJO DE DEPURACIÓN ES LARGO

En cuanto al tema de corporaciones infiltradas, el alcalde dijo que éste no es nuevo, “todas se encuentran así y el trabajo de depuración será largo”. Al igual que con Limón García, felicitó al presidente de Tlajomulco, Alberto Uribe, de quien dijo, está haciendo lo necesario para sacar adelante ese tema.

En cuanto a la existencia de un triángulo de delincuencia, Alfaro Ramírez se limitó a comentar que este tipo de información solo abona a atemorizar a los ciudadanos, “no se vale hablar de lo que no existe, los delitos no están creciendo en la Zona Metropolitana, estamos conteniendo los delitos, hemos avanzado en todos los indicadores en materia de seguridad y lamentamos mucho que haya quienes quieran generar un ambiente de zozobra y preocupación cuando lo que hay es una tarea que necesitamos reforzar”, finalizó.

INVESTIGAN EXHUMACIÓN DE LUIS BARRAGÁN

Por otra parte, el alcalde de Guadalajara aclaró que la Secretaría General del Ayuntamiento está investigando la exhumación de una parte de las cenizas del arquitecto Luis Ramiro Barragán Morfín, mismas que fueron sustraídas de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres para ser convertidas en una piedra preciosa.

“Es un asunto extraño que aprobó la administración de Ramiro Hernández y nosotros le hemos dicho a la familia que vamos a investigar, nos encontramos en toda la disposición de ayudar a resolver de fondo”, señaló el edil tapatío.

Hace unos días, familiares de Barragán Morfín pidieron que la secretaria de Cultura, Myriam Vachez ofrezca una disculpa pública sobre su actuación al apoyar a Jill Magid en agraviar la tumba de su consanguíneo para que junto con la galerista Pamela Echeverría convirtieran parte de sus cenizas en el diamante de un anillo que formó parte de la exposición de arte privada “The Proposal”.

NOMBRAN NUEVO SECRETARIO GENERAL EN TLAQUEPAQUE

Tras la destitución como secretario General en Tlaquepaque de Gustavo Flores Llamas, quien fue cesado de su cargo por una serie de irregularidades cometidas en su función, como presuntamente haber otorgado permisos a una empresa para que ésta se hiciera dueña de propiedades del municipio, el cabildo nombró a José Luis Salazar Martínez como su suplente.

El regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Córdova se opuso al nuevo nombramiento porque no se había presentado la carta de no antecedentes penales de Salazar Martínez, lo cual fue obviado debido a que ya desempeñaba un cargo en el municipio y el documento debía de existir en los registros.

El nuevo secretario quien se desempeñaba como jefe de gabinete, dijo que en principio comenzará a revisar al interior de la Secretaría a efecto de detectar si existen otras irregularidades y si hay una necesidad de hacer más cambios al interior de la misma.

Por su parte, el síndico Luis David García Camarena, señaló que hasta el momento se han detectado 96 casos de intento de cambio de propietarios de viviendas en los que está involucrado el ahora exsecretario, el mayor número de estos son en Villa Fontana y otros hasta en Tonalá

Dijo que se presentarán denuncias penales en contra de Flores Llamas y de la empresa inmobiliaria MetroFinanciera que fue beneficiada por estas irregularidades, así mismo, aseguró que se tiene identificado que están involucrados en este fraude dos notarios, uno de El Grullo y otro de la ZMG.

El puesto de Luis Salazar como jefe de gabinete será ocupado por Vicente Viveros Reyes.

