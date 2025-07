Falta atención a mujeres agredidas

El problema de la violencia de género y la falta de capacitación de los funcionarios públicos ha complicado la atención a mujeres en riesgo. En el Estado, múltiples quejas se han presentado por que el Instituto Jalisciense de la Mujer (IJM) se ha negado a atender a féminas agredidas debido a la falta de un certificado médico.

Por lo anterior, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Delgadillo, dijo para La Crónica de Hoy Jalisco, que comenzará con un proyecto integral para mejorar la atención que reciben las mujeres agredidas. Explica que es imposible que la burocracia se encuentre limitando un servicio tan indispensable como el de la denuncia y exhortó a los servidores públicos que carecen de sensibilidad ante el tema a que se vayan.

“Si no están funcionando todos los protocolos, entonces que cambien definitivamente a quien esté recibiendo esas gestiones ante el Instituto, no podemos permitir que el gobernador este anunciando todo un proyecto integral de ayuda a las mujeres y que por alguien de su gobierno no estén atendiendo la orden que manda”, enfatizó.

Además, sobre el pronunciamiento de algunas organizaciones civiles en donde se asegura que la Alerta de Violencia de Género fracasó en cuanto a su aplicación en nuestro Estado, la diputada pidió paciencia. Dijo que será un proceso muy largo y que al tratarse de un tema tan delicado, será necesario de más tiempo para medir si efectivamente se fracasó o tendrá algún avance.

EN EL CONGRESO

La primera parte de su proyecto político para atender la violencia de género consiste en modificar el Código Penal de Jalisco de modo que quien haya pasado por un episodio de violación, pueda realizar la denuncia de tal hecho cuando la víctima lo desee, de esta manera las afectadas podrán presentar sus denuncias cuando se sientan preparadas para hacerlo y no cuando la ley lo indique.

“Presentamos una iniciativa con la que pretendemos que no prescriba cuando por ejemplo una criatura de seis o siete años es violada y a los 18, 19 o a la edad que quiera, a la hora que la persona que fue violentada pueda denunciar. Esto con el fin de que de pronto aparecen mujeres que fueron violentadas por sus papás, tíos o hermanos y como eran muy pequeñas no se animaron a denunciar”, explicó la legisladora.

