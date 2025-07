Universitarios marchan por el respeto a México

Exigir el respeto a México. Bajo esta convicción la marcha #VibraMéxico se vivió en la ciudad con la Universidad de Guadalajara (UdeG) como máximo convocante al reunir a más de 20 mil personas, según consideró el mismo rector general de la Máxima Casa de Estudios en Jalisco, Tonatiuh Bravo Padilla.

Fue en punto de las 10 de la mañana cuando partió el contingente desde la glorieta Minerva con rumbo al Centro Histórico de Guadalajara, a esa hora se calculaba la asistencia de entre 12 y 15 mil personas, principalmente estudiantes de preparatoria y de los Centros Universitarios, tanto de la Zona Metropolitana como regionales, además de académicos y administrativos.

SIN CONTRATIEMPOS

De manera pacífica se dirigieron por avenida Hidalgo hacia la Plaza de la Liberación, con mariachi amenizando el recorrido, el rector general junto con el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Jesús Varela; y el líder del Sindicato de Trabajadores Académicos y Universitarios (STAUdeG), Enrique Velázquez; encabezaron el movimiento.

Una vez que arribaron, fue inevitable que las otras manifestaciones que se han apostado en el primer cuadro de la ciudad en contra del gasolinazo y la renuncia del presidente, Enrique Peña Nietos, convergieran. Los gritos de “Fuera Peña” se vieron de a poco opacados por los de “Viva México”, “UdeG”, y el Himno Nacional.

Esta marcha no hacía referencia a los incrementos en los precios de los combustibles, tampoco para pedir a los gobernantes su renuncia, sino para demostrar que la sociedad civil puede unirse ante otro tipo de amenazas, consideró Bravo Padilla.

“Convocamos para pedir el respeto a México, que la sociedad civil haga su parte en esta embestida que nos quiere dar el nuevo presidente de Estados Unidos (Donald Trump), una embestida en la cual trae a México en la mira de sus actitudes xenófobas, excluyentes, racistas, la denostación de nuestro país, en la pretensión de construir un muro, en la pretensión de grabar los productos mexicanos y las remesas, a todo eso debemos decir que no”, expresó.

AYUDARÁN A ESTUDIANTES DEPORTADOS

Por otra parte, Bravo Padilla indicó que se está haciendo un frente nacional entre las universidades para dar cabida a aquellos estudiantes de media superior y superior que resulten deportados de Estados Unidos debido a las políticas migratorias de Trump, en el caso de la Universidad de Guadalajara, se abrirán lugares especiales para ellos.

“Vamos a actuar de manera conjunta para hacer un frente y recibir a los estudiantes que en algún momento puedan requerir nuestro apoyo en el nivel media superior y superior. Vamos a desplegar una capacidad de la UdeG en todas las regiones del Estado por si hubiera estudiantes deportados y puedan tener un espacio, un lugar aquí en la UdeG”, recalcó el rector.

Aclaró además, que los espacios se abrirán en la medida de sus posibilidades y serán apoyados por las instituciones educativas de Estados Unidos con las que tienen convenios, revalidando los grados de estudio trayendo consigo el kárdex e historial educativo del estudiante.

LLAMA A LA UNIDAD

La marcha #VibraMéxico fue criticada en redes sociales debido a que se consideraba una manifestación para respaldar al gobierno de Enrique Peña Nieto, sin embargo, para Bravo Padilla esta protesta no significó más que llamar a la unidad y esto conlleva aceptar.

“Ese es el verdadero espíritu ciudadano. Lo demás son sectarismos disfrazados de representación ciudadana, yo respeto a todos, a todas las expresiones, pero debemos de ponernos de acuerdo de pronunciarnos a favor de México. Yo invitaría a que no hubiera ese sectarismo (…) No es posible que los ciudadanos se movilicen en Estados Unidos y aquí no, no es posible que los gobiernos de los Estados, allá, tengan una acción más firme y aquí no nos podamos poner de acuerdo”, apuntó.

Esta marcha no se espera que sea aislada, sino que se prepara la UdeG para estar alerta de manera permanente y pendiente del curso de la relación México-Estados Unidos, según lo referido por el rector.

