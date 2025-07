PRI buscará reducir número de diputados

A tres años de que el presidente Enrique Peña Nieto, prometiera eliminar el número de diputados de representación proporcional, el Congreso de Jalisco da el primer paso. Reducir el número de distritos electorales locales de 20 a 19 y disminuir de 19 a 12 el número de legisladores plurinominales para contar con un Congreso de 31 integrantes y no de 39 como actualmente se maneja.

“Jalisco tiene el porcentaje más alto de diputados plurinominales con 49 por ciento, es decir, está por encima de la media nacional que es de 40 por ciento. Con la reforma que propongo se obtendría un ahorro de 71 millones de pesos aproximadamente”, expuso la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rocío Corona Nakamura.

Además, sugiere establecer una boleta electoral especial para los legisladores plurinominales, ya que éste se ha vuelto un reclamo social debido a que estos legisladores no son votados directamente por los ciudadanos, por lo que no son verdaderos representantes populares. Al igual que con los diputados, Corona Nakamura propone reducir el número de regidores de mayoría relativa y representación proporcional en todos los municipios. De prosperar esta alternativa, en Guadalajara y Zapopan tendrían 17 y no 21; mientras que en la entidad, disminuiría a 391 el total de regidores para un ahorro de 242 millones de pesos.

ASEGURAN QUE NO ES FUEGO AMIGO

El propio presidente del PRI en Jalisco, Socorro Velázquez, aseguró que la iniciativa de la diputada no se trata de “descarrilamiento” por parte de los priistas. Dijo que la iniciativa presentada por Nakamura en el Legislativo, forma parte del proyecto de austeridad que el partido propone para los jaliscienses y no una rebeldía ante la tardanza nacional.

“No hay ningún rompimiento con el PRI nacional, ni con las instancias del gobierno federal, simplemente el gobernador ha optado por apoyar una posición de vanguardia (…) Y es que no es un decreto del presidente, es un proceso legislativo (la disminución de diputados) el presidente presentó una iniciativa desde hace tres años para disminuir el número de diputados y el número de senadores, ahora se retomó ese asunto y no sé porque se mantuvo durante tres años en la congeladora”, comentó.

POSIBLES CAMBIOS

De aprobarse la reforma, los cambios quedarían de la siguiente manera:

Los distritos electorales locales pasarían de 20 a 19

El número de legisladores plurinominales sería de 12 en lugar de 19

31 serán los integrantes en el Congreso y no 39 como actualmente funciona

CIFRA

71 Millones de pesossería el ahorro generado en caso de aprobarse la reforma del PRI

