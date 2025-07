México, en cautiverio por políticas de Trump

Lo que Donald Trump está demostrando a México es que estamos en un cautiverio, su política no es muy diferente a la de Barack Obama, está mostrando el color de los barrotes, del cautiverio en el que el país vive por causa de la globalización, en el país, la Banca Nacional no existe, no tiene moneda ni autosuficiencia alimentaria”, aseveró el investigador y catedrático Lorenzo Carrasco Bazúa.

Durante su conferencia “Una Mirada Estratégica del año 2017”, organizada por el Centro Universitario “Francisco Silva Romero” de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de Jalisco (FROC-CROC) y el Foro Guadalajara, Carrasco Bazúa dijo que persiste el dominio del crimen organizado y de la problemática económica en la población, lo cual ha colapsado al Estado al grado que el capital financiero está “chupando” a los estados y el crimen organizado “succiona” por el otro extremo: “de seguir así, al no garantizar el Estado la buena marcha social habrá colapso. Se debe reorganizar el Estado”, enfatizó.

TLCAN Y SU RELACIÓN CON MÉXICO

Respecto a la posición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump que ha golpeado a México mediante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte , Carrasco Bazúa afirmó que desde que el TLCAN nació, colocó a México en la situación por la que Trump puede amenazarnos: “no tenemos soberanía alimenticia, ni crediticia, ni control de nuestra moneda. Estos elementos, de la soberanía nacional, deben recobrarse. Además de los problemas de los migrantes y otros, primero México debe solucionar su problema económico y así enfrentar las negociaciones del TLCAN”.

Por último, añadió que el problema de fondo es que “las elites políticas perdieron todo sentido de creatividad… En este momento cuando las elites de un país no están pudiendo dar ideas para responder, es momento de sustituir las clases políticas. Algo va a tener que surgir porque no están respondiendo a las necesidades del país que tiene una existencia que precede a esas ideas”. De continuar igual, dijo, nos espera el colapso, las bandas van a tomar a la sociedad, porque ya no se contará con la válvula de escape que es la migración: “Si sigue así, la vida en la ciudad será un infierno y las bandas tomarán la sociedad”.

APLICAN EMPRESAS PROCESOS DE RE INGENIERÍA

Por su parte, el secretario General de la FROC-CROC, Antonio Álvarez Esparza, dijo que las perspectivas económicas y laborales en Jalisco tendrán avances muy pequeños, debido a la elevada fiscalización, de ahí que las empresas están aplicando re ingenierías al grado de que hasta reducen prestaciones a los trabajadores, lo cual conlleva a una situación difícil.

Lamentó que se hayan agotado los programas de gobierno debido a las reformas que han permitido que gobierne el capital. Además, con respecto a que si dicha situación encaminaría o no a un estallamiento social, Álvarez Esparza añadió: “Ya lo estamos viviendo. Vemos que las fuerzas armadas se están defendiendo. La guerra de cárteles tienen a México en vilo”.

Por último dijo que la problemática existente en otros países con respecto al desempleo, es consecuencia de las políticas neoliberales y esto “debe ser tomado más en cuenta por quienes dirigen nuestro país. No puede haber soberanía en un país que no tiene soberanía financiera, lo cual ha provocado en Europa, al menos 40 millones de desempleados”.

FRASES

“Debemos encontrar un modelo nacional asertivo, un modelo nacional distributivo, un modelo que no vuelva a un feudo, sino de de la razón, de la justicia, de armonía y solidaridad”,Antonio Álvarez Esparza, secretario General de la FROC-CROC

“De seguir así, al no garantizar el Estado la buena marcha social habrá colapso. Se debe reorganizar el Estado

Lorenzo Carrasco Bazúa, investigador y catedrático

DATO

La conferencia fue presentada en el marco del Foro Permanente Guadalajara que mantiene la CROC sobre temas de interés.

