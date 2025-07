Omiten información sobre el Río Santiago

Tras la macro recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ) concerniente al Río Santiago, hay siete ayuntamientos que se niegan a presentar avances, por lo que podrían ser llamados al Congreso local para que rindan cuentas.

Son los municipios de Chapala, Arandas, Atotonilco el Alto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ocotlán, Poncitlán y Tototlán los obligados a responder sobre su negativa para informar sobre los avances del contaminado cauce, expresó el ombudsman, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.

“Son gobiernos municipales que no están informando ningún avance, se están resistiendo a ellos y nosotros no podemos ser cómplices, de ninguna forma, de este tipo de irresponsabilidades. He girado la instrucción a la Coordinación de Seguimiento de la Comisión para que envíe un nuevo y último requerimiento para que en un término máximo de 10 días informen a la Comisión sobre los avances que se puedan tener en el caso”, expuso Álvarez Cibrián.

Explicó además que para transparentar el seguimiento a la macro recomendación ya se publicó en la página de Internet de la comisión, cedhj.org, los avances que lleva cada sujeto mencionado en ella.

“Ya está todo transparentado, visible en Internet de la Comisión, donde se puede ver quiénes sí están intentando cumplir y quiénes de plano no hacen nada”, agregó.

DICTAN LAS PRIMERAS RECOMENDACIONES DEL AÑO

Las dos primeras recomendaciones de la CEDHJ en este 2017 fueron emitidas. La primera de ellas hacia el fiscal regional, Fausto Mancilla Martínez, por la violación de los derechos de las víctimas, a la legalidad y seguridad jurídica, debido a que hubo retardo y falta de actuación en una averiguación previa sobre un accidente automovilístico en el que falleció una persona y tres más resultaron lesionadas.

En esta recomendación se pide investigar para determinar qué agentes del Ministerio Público estuvieron a cargo de la agencia del municipio de Tepatitlán en la que se integró la averiguación previa y se les inicie, tramite y concluyan los procedimientos de responsabilidad.

Mientras que la segunda recomendación va dirigida hacia la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Magdalena Ruíz Mejía; además del presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro; debido a la violación de los derechos a la legalidad, seguridad jurídica, ambientales y a la protección de la salud, por irregularidades en la planta de transferencia de basura localizada en la colonia El Vigía, en la ex Villa Maicera.

lg

