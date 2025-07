Sí hay protocolos de seguridad: López Lara

Luego del intento de robo a mano armada a custodios de una empresa de valores en Plaza Independencia el pasado viernes que dejó como saldo a dos personas muertas y al menos siete lesionadas, el secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, aseguró que sí hay protocolos de atención para este tipo de situaciones, pero que la responsabilidad no es exclusiva del Ejecutivo estatal, sino compartida con los otros niveles de gobierno.

“Fue un hecho, que hay que decirlo, sí hubo algunos particulares, afortunadamente son lesiones leves todos. Hay protocolos adecuados, si no estuviéramos hablando de otras cosas (…) es una responsabilidad de los tres niveles de gobierno, no tanto del Estado, es por eso que hemos estado en comunicación los municipios, los propios presidentes municipales, el Estado y el grupo de coordinación de seguridad donde están las instancias federales”, apuntó.

HONRAN EN JALISCO A MILITARES

En el marco de la conmemoración del Día del Ejército Mexicano, el secretario López Lara, asistió en representación del gobernador Aristóteles Sandoval a las instalaciones de la V Zona Militar, en específico, el Colegio del Aire en Zapopan.

Al concluir el evento, se refirió al tema de los ejidatarios de El Zapote, quienes irrumpieran en predios aledaños del Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla y fueran desalojados con la fuerza pública, explicó que intentaban colocar un campamento de resistencia a cerca de 250 metros donde se encuentran almacenados ocho millones de litros de turbosina.

“Hay un amparo que tienen ellos por 500 hectáreas, pero hay una concesión de 75 hectáreas donde lógicamente no tenían la posesión de esas. Rompieron candados, tiraron unas vallas, se metieron, pero aquí lo más peligroso era, de acuerdo a los dictámenes que se me entregaron y a la Fiscalía, que estaban cerca de donde había turbosina. Cerca de ocho millones de litros de turbosina, según lo que me informan. Era muy riesgoso tenerlos ahí, iban a tener asadores, a 250 metros de donde estaba la turbosina”, indicó el secretario.

Al momento hay 12 personas detenidas por este hecho, una de ellas mujer, quienes enfrentan cargos por despojo, daño en las cosas y resistencia, según expresó López Lara, quien agregó que la Fiscalía investiga sus casos, se encuentra en las indagatorias y peritajes para deslindar responsabilidades o fincar cargos.

“El gobierno del Estado siempre seguirá de puertas abiertas buscando alternativas. El Gobierno del Estado no es parte del juicio, lo que estamos haciendo es buscar lo más pronto posible para que se dé efecto en el cumplimiento de su sentencia (que han ganado los ejidatarios para el pago de sus terrenos)”, aseveró.

RECUERDAN A ELEMENTOS CAÍDOS EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN

En la conmemoración del Día del Ejército Mexicano, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, asistió a la ciudad de Puebla donde se llevaron a cabo los festejos encabezados por el presidente de México, Enrique Peña Nieto.

En el lugar, se efectuó un homenaje para los elementos caídos en acción durante la actual administración federal, además de inaugurar la Escuela Militar de Sargentos, que fungió como sede del evento.

Además, Sandoval Díaz sostuvo reuniones previas con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; así como con el de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade.

lg

