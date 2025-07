Acusan a la FGE de detención arbitraria

Ejidatarios de El Zapote acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar el atropello del que fueron objeto 12 de sus compañeros detenidos el viernes pasado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo, “pues no hay ninguna razón para que permanezcan tras las rejas y a los que consideran ya presos políticos, ya que las acciones en su contra solo son movimientos del Estado para favorecer a la administración del aeropuerto”, afirmó el abogado de los quejosos, Maximiliano Lomelí Cisneros.

Algunos de los ejidatarios detenidos, entre ellos su líder, Nicolás Pedroza, contaban incluso con un amparo que impedía el ser detenidos; sin embargo, las autoridades no solo lo ignoraron sino hasta lo rompieron. Además, Lomelí Cisneros asegura que los mismos elementos confirmaron que traían órdenes de no dejarlos salir. “Trataron de imputarles cargos que no correspondían a las acciones realizadas por los propios ejidatarios”.

EXIGEN SALIDA DE LOS DETENIDOS

Los ejidatarios dicen que no hay razón por las que permanezcan detenidos sus compañeros, pues los delitos que les imputan no merecen cárcel, además, desde el momento de la detención dicen que fueron violados sus derechos que como detenidos tienen.

Asimismo, acusan que la Fiscalía General del Estado (FGE) actuó de manera premeditada y dolosa en la manifestación pacífica. "El único delito de ellos es que no piensan como los que están gobernando y que exijan que se les paguen sus tierras, porque donde está el aeropuerto son tierras ejidales. Es su único delito, que les paguen. Las cantidades que las autoridades han puesto sobre la mesa, obviamente el ejido no los van a aceptar", señaló Lomelí Cisneros.

ANUNCIAN MÁS ACCIONES

Será este día cuando los ejidatarios de El Zapote den a conocer las acciones que habrán de realizar para protestarse de manera pacífica ante lo sucedido en el aeropuerto. Por lo pronto, los inconformes quienes además se manifestaron a las afueras del Congreso local, preparan movilizaciones en Guadalajara para exigir que les paguen lo justo por sus tierras (son tres mil 610 millones de pesos lo que solicitan de acuerdo al último avaluó realizado).

