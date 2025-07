Señalan al IPEJAL por préstamos millonarios

Otra vez el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) vuelve a ser objeto de señalamientos. Así como sucedió con la empresa Abengoa, o con el caso de Chalacatepec; el IPEJAL ahora autorizó a la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas (Sepaf), un préstamo por mil millones de pesos, asunto que preocupa a la Fracción del Partido Movimiento Ciudadano en el Congreso local.

Sobre el tema, el diputado emeceísta Ismael del Toro Castro, alertó de que el dinero de los contribuyentes que se direcciona al IPEJAL, podría estar siendo utilizando indiscriminadamente, por lo que corre el riesgo de perderse.

“Yo conozco dos vertientes del tema que son muy preocupantes, en primero que Pensiones este siendo así como una especie de banco interno que además toda la disposición de los recursos de Pensiones se convierta en un escándalo… Hablemos de Abengoa, hablemos de Chalacatepec… El dinero de los trabajadores siempre está en un riesgo por ese mal manejo que se ha dado al verlo como una caja chica; en este tema en específico me parece doblemente grave que se le preste a la secretaría del gobierno del Estado que es la encargada de hacer los presupuestos”, dijo.

El mayor problema señalado por el emeceísta es que dicho préstamo forma parte de una de las obligaciones fiscales más importantes que tiene la dependencia que solicitó el préstamo, por lo que parece inaudito que hayan sido incapaces de identificar la necesidad de ese recurso y tuvieran que recurrir a un préstamo interno del cual no se sabe siquiera, si fue devuelto a la institución.

“Cómo es posible que la Secretaría de Planeación no tenga ya previsto el pago de los derechos de los trabajadores pues se hace año con año y eso es una de sus primeras obligaciones —¿Cómo tiene que haber un préstamo para que puedan solventar el pago de una de sus obligaciones?— (…) La Secretaría debería tener previsto ese monto de recursos para poder hacer frente al pago de los derechos de los trabajadores de todos los estatus, me parece de doble riesgo, creo que todavía hay más que se debe revisar en cuenta pública y que debe salir a la luz porque no tenemos certeza de que siquiera fue devuelto”, agregó.

Por último, del Toro Castro aseguró para este medio de comunicación, que su bancada se encontrará trabajando para que se esclarezca la situación financiera del IPEJAL, y que solicitarán que el instituto vuelva a ser auditado.

