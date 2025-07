Igualdad salarial con 40 años de retraso en Jalisco

En Jalisco, las mujeres reciben menos salario que los hombres en actividades tanto profesionales como las que no, la desigualdad salarial depende de la región en el Estado, pero en el Área Metropolitana de Guadalajara alcanza el 19.6 por ciento, lo que significa un atraso en políticas de igualdad de al menos 40 años.

Así lo consideró la investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Raquel Partida, con base en el estudio “Diagnóstico de la brecha salarial entre mujeres y hombres en el Estado de Jalisco”, en el que se muestra la diferencia de las percepciones basadas principalmente en la condición de género, situación que es más notoria en lo correspondiente a las actividades del campo, las jornaleras.

“En teoría, de acuerdo a lo que se ha proyectado es en 2030, para América Latina y el mundo. Vamos retrasados, hay muchos esfuerzos aislados, no hay una sola conducción con estrategia a largo plazo, cambian los gobiernos y se cayó todo. En teoría es en 2030, pero nuestra realidad será en unos 40 años”, aseveró Partida.

Según el estudio, lo correspondiente a las actividades en el campo, es en donde existe una diferenciación importante, sin embargo, hay otros sectores donde la igualdad es carente, el salario menor, sin contar que la dedicación al hogar sin remuneración a cambio (tareas domésticas), recaen en la mujer solo por ser mujer.

“Los sectores que salen no tan favorecidos es el de la manufactura, donde más participan las mujeres. Hay sectores donde no participan, como el de la construcción. En el sector público también hay sus diferencias. En el sector público me refiero a las secretarías, gobiernos municipales, en donde las posiciones son de género. Encontramos estereotipos donde las mujeres son secretarías, administradoras, donde no pueden tener mejores salarios, donde vemos esa brecha, no solamente salarias, sino de la posición, administración en todos los sentidos”, expuso la investigadora.

El estudio arroja que la brecha salarial a nivel mundial entre mujeres y hombres de distintas naciones es en promedio del 15.6 por ciento y oscilaría entre el 10 y 30 por ciento de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentados en 2008. Por ejemplo en América Latina, el salario promedio por hora trabajada por una mujer equivale al 91 por ciento de lo que recibiría un hombre.IGUALDAD DESIGNADA POR CONSTITUCIÓN Y TRATADOS

México está obligado por Constitución y tratados internacionales para brindar igualdad salarial. El país está suscrito al tratado de 1993 de la Conferencia Internacional de los Derechos Humanos, se reconocen los derechos de las mujeres como derechos universales y se acuerda combatir y erradicar todas las formas de la discriminación, incluida la salarial.

Incluso existe una Norma Mexicana (NOM) publicada desde el 2009 para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres (NMX-R-025-SCFI-2009). Estas acciones datan desde 1974 con la Reforma al Artículo cuarto de la Constitución Mexicana, que asegura la igualdad jurídica para mujeres y hombres. En tanto con la Organización Internacional del Trabajo México suscribió el convenio 100 en el que se fundamenta en el principio de igualdad de remuneración entre mano de obra femenina y masculina por trabajo de igual valor.

“Las mujeres que se involucran al mercado laboral (en Jalisco) realizan jornadas dobles, existe una devaluación del trabajo femenino, la dificultad de articular trabajo productivo y trabajo reproductivo se convierte en una desventaja, pues aceptan puestos precarios, con salarios bajos y horarios muy flexibles”, se lee en el estudio.

Incluso esta desigualdad se agranda dentro del AMG, en la zona Oriente donde el estudio refiere que habitan más mujeres y hombres no calificados, debido a que las mujeres necesitan desplazarse más en la ciudad, pues el 24 por ciento de los hombres viven lo más cerca posible a la empresa donde trabajan, contra un 15 por ciento de mujeres.NO HAY INVESTIGACIÓN DE OFICIO

Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ) el que exista una brecha salarial comprobada entre hombres y mujeres no amerita que se levante una recomendación por oficio, de hacerlo se tendrían que levantar más en otros aspectos donde se violan los derechos humanos, según consideró el ombudsman del Estado, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.

“No es la responsabilidad, ni la facultad, ni menos la decisión de la CEDHJ hacerlo o no, esta es la responsabilidad de las autoridades que deben de estar siempre conscientes (…) Hay muchos temas que de todo tendríamos que abrir quejas, seguramente. Cualquier aspecto de los derechos humanos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales que no se cumpla cabalmente podría entenderse como una violación al derecho humano”, expuso Cibrián.

“Debe de estar en la estricta responsabilidad de cada autoridad porque si no al rato esto no se da un avance porque no haya voluntad, porque no haya presupuesto y al rato va a pasar como sucede en otros temas, la CEDHJ es la responsable de que no haya tal igualdad. No, nosotros cumplimos con nuestra parte que es fomentar la igualdad entre mujeres y hombres”, advirtió.

Por último, ombudsman el recordó que en 2016, la CEDHJ capacitó a más de 70 mil personas en temas de igualdad entre mujeres y hombres, dado que su trabajo ha sido fomentar, motivar o generar conciencia y cultura en los servidores públicos sobre estos temas.DATO

En Jalisco, las mujeres profesionistas ganan en promedio 54.4 pesos por hora mientras que los hombres ganan 119.3 pesos por hora.EN RECUADRO

Brecha salarial por Área Metropolitana en Jalisco

Valles 53%

Puerto Vallarta 43%

Lagos 57%

Tepatitlán 78%

Ocotlán 71%

Mazamitla 85%

Sur 82%

Sureste 48%

*Fuente: Diagnóstico de la brecha salarial entre mujeres y hombres en el estado de Jalisco (2016)

