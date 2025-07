Igualdad Animal, decidida a acabar con las jaulas

En una nueva campaña la organización internacional Igualdad Animal lanza en México una plataforma de ciberactivismo en ProtectoresAnimales.mx donde todas las personas que quieran acabar con el maltrato animal podrán actuar con sencillas acciones desde su propia casa.

“A veces los consumidores olvidamos el poder que tiene nuestra voz ante las compañías y que usar esa voz a favor de los animales es urgente y necesario. Nadie creería que con un par de minutos, dos veces a la semana, podrán cambiar la vida de miles de animales” aseguró Marbella Fernández, coordinadora de estas campañas.

El sistema de jaulas en la producción de huevos es uno de los que más sufrimiento causa a los animales. Es por ello que con el objetivo de informar a los consumidores, Igualdad Animal sacó a la luz en octubre pasado una investigación que denuncia la crueldad de este sistema en la producción de huevos en México. LaVidaEnUnaJaula.com sacudió a nuestro país con imágenes que muestran las terribles condiciones en las que viven las gallinas criadas en jaulas.

Poco después arrancamos nuestra primer campaña que quiere concientizar a los consumidores e incidir en empresas del sector para que se comprometan a poner fin a las jaulas. Para ello hemos creado el equipo Protectores de Animales para acabar con este brutal sistema de producción. Nos convertiremos en una guía para que los consumidores puedan ayudar de manera sencilla, efectiva y decisiva a que millones de aves dejen de vivir enjauladas toda su vida.

REGISTRO

El registro es muy sencillo, los interesados podrán acceder a protectoresanimales.mx, completar un par de datos para mantenernos en contacto y en pocos minutos se habrán unido a las personas que dicen no a las jaulas.

El maltrato animal es inherente a las granjas industriales que mantienen a decenas de miles de gallinas ponedoras enjauladas en gigantescas naves. Las consecuencias son terribles para las aves sin importar el país o el sistema de hacinamiento, esto lo demuestra la recién lanzada campaña de Igualdad Animal en España que muestra también terribles condiciones, que si bien son diferentes a las de México, son igual de brutales.

El día de ayer Igualdad Animal como parte de esta estrategia para crear conciencia en los consumidores de todo el mundo lanzó su investigación sobre gallinas enjauladas en la India. Las imágenes son simplemente escalofriantes.

No importa en qué lugar del mundo se tengan confinadas a las gallinas, no importa las diferencias en legislación, no importa el tamaño de las jaulas, las naves o la cantidad de animales que se cría exclusivamente para subsistir miserablemente para obtener sus huevos.

En todos los casos, las gallinas necesitan tu ayuda urgentemente y en palabras de Dulce Ramírez, directora de la organización internacional en México “Igualdad Animal está decidida a acabar con las jaulas del mundo. Haremos todo lo posible porque más gente conozca la crueldad detrás de cada huevo de gallina enjaulada. Nosotros nos convertiremos en la herramienta que necesitan los protectores de animales para hacerse oír por quienes tienen el poder de erradicar este cruel sistema de producción”.

Si tú eres una de esas personas, puedes unirte registrándote ahora en nuestro nuevo equipo ProtectoresAnimales.mx

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .