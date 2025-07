Urge constancia en el Río Santiago

El trabajo en el Río Santiago debe ser parte de una política pública y voluntad permanente a efecto de poder lograr un efectivo saneamiento del cauce, señaló el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, al comentar sobre la reciente emisión de la macro recomendación a los municipios que tienen injerencia en el río y que están obligados a atender dicho problema.

“Me atrevo a asegurar que después de ocho años esta recomendación sigue siendo el único instrumento técnico jurídico y de solución, sin embargo, cumplirla no significa que no vaya haber contaminación, pues aquí se necesita una apertura, una voluntad para contribuir lo que a cada autoridad en el ámbito de competencia le corresponde”, señaló el ombudsman de Jalisco, pues dijo que de no ser constante el trabajo de nada servirá que en este punto se atienda la recomendación.REITERA SANCIONES A MUNICIPIOS OMISOS

Aunque la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene facultad sancionadora, Álvarez Cibrián recordó que en esta medida que se tiene ante el Congreso, podrán obligar a los ayuntamientos a un fuerte escrutinio público y por consecuencia a una fuerte sanción política. Asimismo, el ombudsman espera que tomen pronto cartas en el asunto, sobre todo aquellos municipios que muestran un gran retraso en las acciones para frenar la contaminación del río.

Y puso como ejemplo a las localidades de Chapala, Arandas, Atotonilco el Alto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ocotlán, Poncitlán y Tototlán cuyos alcaldes deberán responder sobre su negativa para informar sobre los avances del contaminado cauce, luego de la macro recomendación emitida por el organismo defensor de los derechos humanos.

“Son gobiernos municipales que no están informando ningún avance, se están resistiendo a ellos y nosotros no podemos ser cómplices, de ninguna forma, de este tipo de irresponsabilidades”, expresó en su momento Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.

