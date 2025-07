Discriminación constante en Jalisco

Los retrasos más significativos en materia de Derechos Humanos para Jalisco se encuentran en la carencia de responsabilidad por parte del Poder Legislativo para acatar criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ejemplo, el Estado se encuentra en el desacato sobre la reforma al Código Civil para garantizar los que en la SCJN se reconocen como Derechos Civiles.

Combatir la discriminación no es tarea sencilla, y menos si los organismos encargados de trabajar en erradicarla no son del todo transparentes. Tal es el caso del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), que en delegaciones como la de Jalisco, carecen de estudios específicos de denuncia y si los hay, no hay acceso para ellos. Por lo que toda la información que se requiere para trabajar o explicar fenómenos como la discriminación, tienen que ser solicitados vía organismos de transparencia. Sin embargo, no todo es opacidad, otro mecanismo al que sí se pueden recurrir los solicitantes, son a las resoluciones emitidas por la propia CONAPRED nacional. En donde se reflejan las acciones realizadas en los diferentes estados.

La última recomendación que se ejecutó en relación a Jalisco concuerda con la violación a los derechos de igualdad y no discriminación. La iniciativa privada de seis estados fueron sancionadas por casos de homofobia, lesbofobia y transfobia, así como por apariencia física, cometidos todos por prestadores de servicios mercantiles en Sonora, Jalisco, Nuevo León, Colima, el Distrito Federal. Dicha recomendación quedó plasmada bajo el registro 03/2015 sobre 16 expedientes de presuntos casos de discriminación.

“Es obligación no sólo de las y los servidores públicos sino también de las y los particulares garantizar y respetar el derecho a la igualdad y a la no discriminación plasmado en el artículo primero constitucional (…) Ello significa que todas y todos los prestadores de servicios no pueden poner condicionantes para brindar, negar o condicionar un servicio por alguna situación inherente a su personalidad como lo es: su preferencia sexual, apariencia física, su identidad y expresión de género”, comenta mediante un comunicado el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Y a pesar que los diferentes niveles del Gobierno de Jalisco ya contemplan normativas para mitigar el problema, las violaciones continúan. El propio titular del CONAPRED durante el 2012, Ricardo Bucio, emitió un discurso en donde aseguraba que en la entidad, el problema de la discriminación era “invisible”.

Jalisco discrimina parejo. No son solo quejas en contra de la garantía a los Derechos Civiles, también los Derechos Humanos (DD.HH) de personas en tránsito que son violentados todos los días, además, se le añade la falta de políticas públicas, la indecisión de los legisladores y una cultura altamente discriminatoria que deriva en violaciones permanentes.

Según una solicitud de transparencia realizada por La Crónica de Hoy Jalisco, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos registrada con el número 256/DA/2017, durante los dos últimos años, se han recibido cuatro quejas por violación a derechos humanos de migrantes. Sin embargo, el diputado independiente Pedro Kumamoto Aguilar, no opina lo mismo, pues él de manera personal ha identificado serios problemas en cuanto a la garantía de derechos para estas personas, entre los que resaltan la extorsión, el secuestro y la desaparición forzada.

Además, especialistas como la red ciudadana FM4 paso libre junto al Legislativo, se encuentran trabajando para modificar la iniciativa de ley también conocida como “Ley de hospitalidad”; ya que uno de los grandes objetivos de que se apruebe es que en Jalisco se garanticen los derechos de los migrantes.

Las principales ventajas de dicha propuesta según Kumamoto Aguilar serán que el Estado pueda garantizar servicios como la educación o la salud a quien así lo requiera, sin que esto signifique que sean objeto de deportación.

“En este segundo paso lo que estamos pugnando es por ejemplo: que sean capacitados las y los policías para que les puedan dar un trato humanitario a las personas migrantes, —dos— que puedan tener acceso a la salud, es decir que si se caen del tren puedan ser atendidos en las clínicas y en el hospital civil sin mayor problema —y tres—, temas como el que tengan acceso a la educación pública gratuita”, dijo.

