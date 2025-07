Exigen acelerar la ruta-empresa

“Poner cámaras y señalética en los camiones de transporte urbano no abona en nada a la calidad del mismo, solo son algunos requisitos que se están cumpliendo pero eso no certifica a las unidades”, señaló el Coordinador del Observatorio Ciudadano de Movilidad, Enrique Dueñas Rodríguez, quien dijo que esperarán que el próximo mes de mayo se cumpla el plazo planteado por el gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz para cambiar al modelo ruta – empresa, y de esta manera se obtenga una mejor calidad en el servicio.

Según Dueñas Rodríguez, el que hoy se cumplan algunos requisitos y se pida la certificación no mejora la calidad del servicio, “pero no vamos a seguir igual, en 90 días dijo el gobernador que comenzará a funcionar el nuevo modelo y es cuando van a empezar a dar un servicio de eficiencia con unidades modernas, dignas, pero sobre todo con una estructura empresarial, por lo que corretearse en la calle ya no va a ser factor para tener ingresos”, dijo.

NO DESCARTAN LA RESISTENCIA CIVIL

Además, el Coordinador del Observatorio advirtió que de aproximarse el mes de mayo y no ver resultados, estarán contemplando algunas rutas de presión, como sería la resistencia civil, ya que “la ciudad no puede seguir con un transporte con condiciones tan catastróficas como las que se tiene en la actualidad”.

En cuanto a la revisión de los perfiles de los conductores, Enrique Dueñas dijo que es necesaria, pues aunque no puede dar una cifra exacta o presentar algún tipo de pruebas para asegurar cuántos o cuáles pueden estar trabajando bajo los efectos de algún tipo de droga, esto se tiene que revisar ya que existen posibilidades de que así esté ocurriendo. “Díganme quién es capaz de resistir 12 y hasta 14 horas de trabajo bajo un estrés tan agobiante como el que ellos tienen, se tiene que revisar”.

Por último, expuso que el hecho de que el usuario se enfrente a las deficiencias del servicio en el transporte provoca que éste no solo tenga que vivir en un constante estrés, sino que además, está provocando que se registre una baja productividad en las empresas toda vez que su rendimiento disminuye por dicha causa.

