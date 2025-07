SSJ sin crecimiento para saldar deudas

La infraestructura de Salud en Jalisco dejará de crecer en lo que resta de la actual administración para saldar sus deudas, aseguró el titular de la dependencia, Antonio Cruces Mada, pues tiene como meta dejar en números negros a la SSJ al dejar el cargo.

Además, Cruces Mada reconoció pasivos actuales de la SSJ por dos mil millones de pesos, sin embargo, explicó que a su arribo como secretario en el mes de abril de 2016 la deuda que mantenía la dependencia con proveedores y otros conceptos alcanzaba los tres mil 500 millones de pesos, por lo que en menos de un año redujo, según dijo, en mil 500 millones de pesos el déficit, al aplicar un plan de austeridad muy agresivo: no crecer como institución.

“Fue a costo del crecimiento de la propia Secretaría, no hemos crecido en infraestructura de manera directa y eso no nos generó incrementar los gastos de operación (…) Evidentemente nuestro crecimiento se contrajo y al no crecer disminuyeron nuestros gastos operativos en nómina, disminuyeron nuestros gastos operativos en material de curación y de medicamentos de no surtir a nuevas instalaciones o nuevos hospitales, y el tema de contraer los niveles de licitación”, agregó que se ha garantizado la atención de todos los pacientes pese a ello.

AVANCE HISTÓRICO

Por otra parte, el titular de Salud, subrayó que de continuar con este plan de austeridad, según sus cálculos, se estará reduciendo en mil millones el déficit por año, lo que sería un avance histórico, pues se tenía deuda desde hace más de 17 años en la Secretaría de Salud.

“Si tú ves a otros Estados la problemática de deuda es impresionante, como el Estado de Veracruz con una deuda de siete mil millones de pesos; el Estado de Quintana Roo; Aguascalientes, con el tema de desvío recursos, aparentemente con la compra de tomógrafos fantasma, todas esas cosas que están pasando en otros Estados aquí no están pasando y no van a pasar”, aseveró.

ESPERA RESOLUCIÓN PARA CONTINUAR LICITACIÓN

Luego de que fuera impugnada la licitación pública de la Secretaría de Salud Jalisco para compra de medicamento y material para curación, Antonio Cruces Mada dijo estar a la espera de la resolución para dar de baja el concurso y abrir una nueva convocatoria, pese a ello aseguró que el abasto de medicamento está garantizado.

La licitación 3068001-0081-17 fue suspendida por el magistrado Alberto Barba Gómez de la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo (TAE) lo que obliga a la SSJ a continuar con la empresa Dimesa S.A. de C.V., como su proveedor hasta que se dictamine lo contrario, Cruces Mada explicó que se fue por una deuda de 930 millones de pesos.

“Estamos en espera de que nos digan (el TAE), nosotros ya metimos el recurso legal, y estamos en espera que el propio Tribunal nos dé el dictamen de continuar el proceso de licitación versus continuar con el tema de dar de baja la licitación, iniciar un nuevo proceso”, expuso el secretario.

“Es un tema administrativo interno eso no impacta en el surtimiento ni en el seguimiento ni nada, únicamente es el soporte financiero que nos da la empresa, pero es el parte que acordamos financieramente nosotros”, finalizó Cruces Mada.

